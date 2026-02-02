Uyanıklık yapmaya kalkışmışlardı! Togg'la ilgili dava sonuçlandı
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG'un uyanık gurbetçiye olan davası sonuçlandı. Fransa'daki marka savaşını yerli ve milli TOGG kazandı.
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG'un uyanık gurbetçiye olan davası sonuçlandı. Fransa'daki marka savaşını yerli ve milli TOGG kazandı.
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, Fransa’da marka haklarını korumak amacıyla yürüttüğü hukuki süreci kazandı. Fransa’da yaşayan bir kişinin, TOGG ismini giyim ve tekstil ürünleri sınıfında tescil ettirmesi üzerine açılan davada Paris Temyiz Mahkemesi, söz konusu tescilin iptaline hükmetti.
Arti33’ün ulaştığı mahkeme kararına göre, davalı Muhittin Şahin’in TOGG markasını tescil ettirirken gerçek bir ticari faaliyette bulunma niyetinin olmadığı tespit edildi. Mahkeme, bu girişimin asıl amacının TOGG’un Avrupa, özellikle de Fransa pazarına girişiyle birlikte değer kazanması beklenen marka isminden faydalanmak olduğunu vurguladı.
Kararda, bu yaklaşımın hukuk literatüründe “parazit niyet” (intention parasitaire) olarak tanımlandığı belirtildi.
Mahkeme heyeti, söz konusu kişinin TOGG markasını asli bir marka işlevi çerçevesinde kullanmadığını; aksine otomobil üreticisinin oluşturduğu ekonomik ve itibari değerden haksız kazanç sağlamayı hedeflediği sonucuna vardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23