SON DAKİKA
Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik
Haber Merkezi

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

Barrack'ın açıklamaısndan satır başları: "Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

Öte yanadan Batı medyası, ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığını iddia ederken yerini, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın devralmasının beklendiğini konuşuyor.

Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik

Kaynak ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, bu hafta başında Erbil’e giderek Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşen Barrack’ın, Dışişleri Bakanlığı’nın Irak dosyasını devralmasının beklendiği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Sirt sivazlama amandaha neyi verecek

YILDIRIM BAHADIR

ŞİMDİLERDE BARZANİYE OYNUYOR, BARZANİ BİR ANDA PKK HAMİLİĞİNE SOYUNDU, KENDİ BİLİR...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
