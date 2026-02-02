Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili önemli mesajlar verdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Barrack'ın açıklamaısndan satır başları: "Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.
Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."
Öte yanadan Batı medyası, ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığını iddia ederken yerini, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın devralmasının beklendiğini konuşuyor.
Kaynak ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, bu hafta başında Erbil’e giderek Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşen Barrack’ın, Dışişleri Bakanlığı’nın Irak dosyasını devralmasının beklendiği belirtiliyor.
