  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi? Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih öne çekildi Uyanıklık yapmaya kalkışmışlardı! Togg'la ilgili dava sonuçlandı Robert Koçaryan: Macron'dan öpücük almak için Türkiye'ye karşı cephede yer aldı, gri alana girdi Türkiye'den füzeleri kör eden silah! Beka kabiliyetini artıracak Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı Son dakika açıklaması... Trump, petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmelere başlandığını bildirdi! Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'yı topraklarına katma girişiminin NATO içinde çatlağa yol açtığı belirtiliyor. Uzman yazar Ramon Marks ise NATO'nun çöküp çömmeyeceğine ilişkin bir analiz paylaştı.

#1
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Uzman yazar Ramon Marks, Batı ittifakının çöküşe değil, yeniden yapılanmaya gittiğini savunuyor. Marks’a göre NATO’nun geleceği, Avrupa’nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesine bağlı.

#2
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Uzun süredir “dağılma” tartışmalarının odağında olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Marks’a göre varlığını sürdürmekle kalmayacak, ABD’nin yönlendirmesiyle daha dengeli bir yapıya evrilecek.

#3
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Marks, analizinde “ABD NATO’dan çekilmiyor, yalnızca yük paylaşımında yeni bir denge arıyor” ifadelerini kullanarak, son dönemde artan “ABD ittifaktan kopacak” söylemlerinin temelsiz olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Yeni açıklanan 2026 Ulusal Savunma Stratejisi (NDS), ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını açıkça koruduğunu vurguluyor. Ancak bu strateji, Avrupa’nın artık savunmasında birincil rolü üstlenmesi gerektiği mesajını net biçimde veriyor. ABD, Avrupa’daki 80.000 askerini geri çekmeyi planlamıyor; Polonya, Letonya, Baltık Denizi ve Akdeniz’deki ortak tatbikatlar da devam edecek. Yine de Washington, artık Avrupa’nın kendi savunma harcamalarını artırmasını istiyor. Lahey’deki 2025 NATO Zirvesi sonrasında müttefikler, savunma bütçelerini GSYİH’nin %5’ine çıkarma taahhüdünde bulundu. Bu karar, ABD’nin sürekli dile getirdiği “adil yük paylaşımı” ilkesinin somutlaşmış hali olarak görülüyor.

#5
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Marks, NATO’ya yönelik bu stratejik ayarlamanın “izolasyonculuk” anlamına gelmediğini vurguluyor. Aksine ABD, artık çok cepheli küresel güvenlik tehditleri ile karşı karşıya: Çin ve Kore Yarımadası’ndaki gerilimler, Orta Doğu’da süregelen istikrarsızlık, Afrika’da artan aşırılık yanlısı hareketler, Ve Batı Yarımküre’deki yeni güvenlik riskleri. Bu tablo, ABD’nin askeri kaynaklarını sadece Avrupa’ya odaklamasının artık mümkün olmadığını gösteriyor.

#6
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Marks, NATO’nun kuruluşunda görev yapan General Dwight D. Eisenhower’ın vizyonunu hatırlatıyor: Eğer on yıl içinde Amerikan birlikleri Avrupa’dan geri dönmemişse, bu proje başarısız olmuş demektir. Bugün gelinen noktada, ABD’nin bu dengeyi yeniden kurmak istemesi ittifakın sonunu değil, asli amacına dönüşü temsil ediyor.

#7
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Marks, Avrupa’nın yalnızca diplomasi ve normatif etki üzerine kurulu “yumuşak güç” stratejisini azaltması gerektiğini savunuyor. Brüksel’deki kurumların “evrensel değerler” vurgusuna rağmen, Avrupa ordularının fiili caydırıcılık kapasitesinin zayıf olduğunu belirtiyor.

#8
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Avrupa, savunma sorumluluğunu devralırken yalnızca etik ilkelerle değil, sert güçle de hareket etmek zorunda.

#9
Foto - Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Ramon Marks’a göre, NATO’nun çökmesi değil, yeni bir güç dengesiyle yeniden doğması bekleniyor. ABD’nin küresel yükünü azaltmak için Avrupa’ya verdiği bu “savunma sorumluluğu”, hem ittifakın ömrünü uzatacak hem de Batı’nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek. Kaynak: Ramon Marks – The National Interest

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluştu..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23