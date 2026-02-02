Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?

Yeni açıklanan 2026 Ulusal Savunma Stratejisi (NDS), ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını açıkça koruduğunu vurguluyor. Ancak bu strateji, Avrupa’nın artık savunmasında birincil rolü üstlenmesi gerektiği mesajını net biçimde veriyor. ABD, Avrupa’daki 80.000 askerini geri çekmeyi planlamıyor; Polonya, Letonya, Baltık Denizi ve Akdeniz’deki ortak tatbikatlar da devam edecek. Yine de Washington, artık Avrupa’nın kendi savunma harcamalarını artırmasını istiyor. Lahey’deki 2025 NATO Zirvesi sonrasında müttefikler, savunma bütçelerini GSYİH’nin %5’ine çıkarma taahhüdünde bulundu. Bu karar, ABD’nin sürekli dile getirdiği “adil yük paylaşımı” ilkesinin somutlaşmış hali olarak görülüyor.