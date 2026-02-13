Urska Klakocar Zupancic'ten olay itiraf: Türkiye olmasaydı bu mümkün olmayacaktı

Slovenya'nın, uzun vadeli bir çözüm bulunması açısından Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci konusundaki taahhüdünü de desteklediğini belirten Klakocar Zupancic, "Slovenya, 2024'te Filistin'i egemen bir devlet olarak tanımıştır. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını da tanımıştır ve aynı zamanda toprak bütünlüğüne de saygı göstermektedir. Gazze'nin ya da Batı Şeria'nın ayrılması kabul edilemezdir ve iki devletli çözümün de faydasız olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.