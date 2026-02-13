  • İSTANBUL
Urska Klakocar Zupancic'ten olay itiraf: Türkiye olmasaydı bu mümkün olmayacaktı
Haber Merkezi

Urska Klakocar Zupancic'ten olay itiraf: Türkiye olmasaydı bu mümkün olmayacaktı

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, Türkiye ziyaretinde Ankara ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Klakocar Zupancic, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. İkili ilişkilerin güçlenmesine çok büyük önem atfettiklerini, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin dostane ve yapıcı olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Klakocar Zupancic, parlamentolar dostluk gruplarının meclisler arasında köprü kuran yapılar olduğunu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de ikili ilişkilere dinamizm kazandırdığını söyledi.

Klakocar Zupancic, "Siyasi diyaloğumuzun yanı sıra ekonomik işbirliğinin de güçlendirilmesi tabii ki çok teşvik edici. İkili ticaret büyüyor ve özellikle belli başlı altyapı projelerindeki işbirliği de çok başarılı." dedi. Türk Hava Yollarının iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Klakocar Zupancic, İstanbul ile Lübliyana arasındaki uçuşların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artıracağını aktardı.

Klakocar Zupancic, Slovenya'nın Türkiye'nin barışın tesisi ve güvenliğin inşası ile ilgili önemli rolünü takdir ettiğini belirterek, "Slovenya aynı zamanda Türkiye'nin Suriye ile ilgili rolünü de çok önemsemektedir. Türkiye'nin aracı çabaları olmadan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri de mümkün olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya'nın, uzun vadeli bir çözüm bulunması açısından Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci konusundaki taahhüdünü de desteklediğini belirten Klakocar Zupancic, "Slovenya, 2024'te Filistin'i egemen bir devlet olarak tanımıştır. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını da tanımıştır ve aynı zamanda toprak bütünlüğüne de saygı göstermektedir. Gazze'nin ya da Batı Şeria'nın ayrılması kabul edilemezdir ve iki devletli çözümün de faydasız olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Klakocar Zupancic, Slovenya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası adalet kurumlarının çalışmalarını da desteklediğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmelere de değinerek, Suriye'de "kapsayıcı ve istikrarlı" bir politik geçişi istediklerini ifade eden Klakocar Zupancic, "Bütün sivillerin durumları ve azınlıkların da koşulları güvence altına alınsın temennisi içerisindeyiz." dedi. Klakocar Zupancic, toprak bütünlüğüne müdahalenin uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğuna işaret ederek, "İran'daki insan hakları durumu konusunu da çok yakından takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in hesap verebilirlik açısından çabasını çok önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini savunduğunu belirten Klakocar Zupancic, "Bölgedeki ülkelerin kriterleri karşılayıp AB'ye bu 10 yılın sonunda katılması çok önemli. Türkiye hala AB'ye aday bir ülke ve önemli ekonomik, siyasi ve dış politika ortağı. Slovenya, AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini desteklemektedir." diye konuştu. Klakocar Zupancic, özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize kolaylığı gibi konuların önemine dikkati çekerek, "İnsandan insana bağların gelişmesi için ve aynı zamanda üst düzey diyaloğun da yeniden tesis edilmesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Göç konusunun da başka bir önemli işbirliği alanı olduğuna değinen Klakocar Zupancic, "Slovenya, AB'nin kapsamlı göç politikasını desteklemektedir. Türkiye bildiğiniz gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri." dedi. Klakocar Zupancic, ülkesinin Ukrayna'da uzun vadeli bir barış olmasını istediğine işaret ederek, "Uluslararası çabaları destekliyoruz bu savaş sona ersin diye. Aynı zamanda Türkiye'nin bu konuda oynadığı müspet rol de bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

