Arap ülkesinden beklenmedik 'Türk elması' kararı! Kaldırıyorlar

Mısır-Türkiye ticaret hacminin 8 milyar dolardan 15 milyar dolara güncellendiğini bildiren Şahin şöyle devam etti: "Bu artış, elma ihracatımız için çok geniş bir kapı açıyor. Mısır STA anlaşmaları Komisyon Başkan Yardımcısı Dr. Alaa Ezz ile yaptığımız özel görüşmede kendisi bana, elmayla ilgili 'Son noktaya geldik. Bundan sonra işiniz çözülecek, müjdeyi verebilirsiniz' diyerek beklediğimiz o kesin cevabı verdi. Sadece elma değil, kiraz ve konsantre de gündemde. Kiraz ve elma konsantresi ihracatı konusunda da olumlu geri dönüşler aldık. STA heyetlerinin toplanmasıyla birlikte Isparta elmasının Mısır yolculuğunun resmen başlaması bekleniyor.’’