CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
CIA'ya yakın olduğu iddia edilen ABD merkezli The National Interest’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımlandı. Dini tutum da CIA'ya yakın kuruluşu rahatsız etti.
ABD merkezli The National Interest’te yayımlanan Robert Ellis imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılı aşkın iktidarı mercek altına alındı. Yazıda ekonomi, yargı süreçleri, muhalefet üzerindeki baskılar ve gençlerin gelecek algısı tartışıldı.
ABD’de dış politika ve güvenlik çevrelerine yakınlığıyla bilinen The National Interest dergisinde yayımlanan Robert Ellis imzalı analiz, Türkiye’nin son yirmi yıllık siyasi ve ekonomik dönüşümünü ele aldı. Yazıda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönemin hem altyapı ve savunma sanayii yatırımları hem de demokratik gerileme iddiaları açısından çelişkili bir tablo ortaya koyduğu savunuldu.
Analizde, 2001 krizinin ardından AK Parti’nin ilk yıllarında yaşanan ekonomik toparlanmaya dikkat çekildi. Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan döneminde büyümenin hızlandığı, Türkiye’nin IMF borcunu kapattığı ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi “işleyen piyasa ekonomisi” olarak tanımladığı hatırlatıldı.
Ancak sonraki dönemde yabancı sermaye girişine ve düşük faiz politikasına dayalı büyüme modelinin kırılgan hale geldiği öne sürüldü. 2018 sonrası ekonomi yönetimindeki değişim ve artan enflasyon, analizde temel eleştiri başlıkları arasında yer aldı.
Ellis, 2007 sonrası başlayan Ergenekon ve Balyoz davalarına geniş yer ayırdı. Bu süreçlerin başlangıçta darbe planları iddiasıyla yürütüldüğü, ancak daha sonra delillerin tartışmalı hale geldiği belirtildi. 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşanan geniş çaplı tasfiyelerin, devlet yapısında kalıcı değişikliklere yol açtığı ifade edildi.
Yazıda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluk süreçlerine atıf yapılırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması da eleştirildi.
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı sürecine dikkat çekilerek, bunun siyasi rekabet açısından kritik olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar da analizde yer buldu.
Makale, AK Parti döneminde ekonomik ve sosyal güç dengelerinin değiştiğini, “Anadolu Kaplanları” olarak adlandırılan muhafazakâr sanayi çevrelerinin yükselişini Türkiye’nin yeni orta sınıf yapısının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Başörtüsü yasağının kaldırılması ve muhafazakâr kesimin kamu hayatındaki görünürlüğünün artması da dönüşümün önemli adımları arasında gösterildi.
Analizde, kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün anket sonuçlarına da yer verildi. Gençlerin önemli bir bölümünün yurt dışında yaşama isteği taşıdığı, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının yaygın olduğu belirtildi.
Türkiye’de borçluluk oranlarının arttığı ve icra dosyalarının yükseldiği de vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına atıf yapıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’un “Türkiye’nin sorunu din değil, demokrasi” ifadesi de makalede yer aldı.
Robert Ellis’in analizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yirmi yılı aşan iktidarını altyapı yatırımları ve savunma sanayii atılımlarıyla birlikte demokratik standartlar, ekonomi politikaları ve toplumsal beklentiler üzerinden tartışmaya açıyor.
Yazı, Türkiye’nin önümüzdeki seçim sürecinde ekonomik dengeler ve siyasal rekabet ekseninde kritik bir döneme girdiği değerlendirmesiyle son buluyor. Haber Kaynağı: The National Interest - Robert Ellis
