Gündem
15
Yeniakit Publisher
CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

CIA'ya yakın olduğu iddia edilen ABD merkezli The National Interest’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımlandı. Dini tutum da CIA'ya yakın kuruluşu rahatsız etti.

#1
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD merkezli The National Interest’te yayımlanan Robert Ellis imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılı aşkın iktidarı mercek altına alındı. Yazıda ekonomi, yargı süreçleri, muhalefet üzerindeki baskılar ve gençlerin gelecek algısı tartışıldı.

#2
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD’de dış politika ve güvenlik çevrelerine yakınlığıyla bilinen The National Interest dergisinde yayımlanan Robert Ellis imzalı analiz, Türkiye’nin son yirmi yıllık siyasi ve ekonomik dönüşümünü ele aldı. Yazıda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönemin hem altyapı ve savunma sanayii yatırımları hem de demokratik gerileme iddiaları açısından çelişkili bir tablo ortaya koyduğu savunuldu.

#3
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Analizde, 2001 krizinin ardından AK Parti’nin ilk yıllarında yaşanan ekonomik toparlanmaya dikkat çekildi. Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan döneminde büyümenin hızlandığı, Türkiye’nin IMF borcunu kapattığı ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi “işleyen piyasa ekonomisi” olarak tanımladığı hatırlatıldı.

#4
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Ancak sonraki dönemde yabancı sermaye girişine ve düşük faiz politikasına dayalı büyüme modelinin kırılgan hale geldiği öne sürüldü. 2018 sonrası ekonomi yönetimindeki değişim ve artan enflasyon, analizde temel eleştiri başlıkları arasında yer aldı.

#5
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Ellis, 2007 sonrası başlayan Ergenekon ve Balyoz davalarına geniş yer ayırdı. Bu süreçlerin başlangıçta darbe planları iddiasıyla yürütüldüğü, ancak daha sonra delillerin tartışmalı hale geldiği belirtildi. 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşanan geniş çaplı tasfiyelerin, devlet yapısında kalıcı değişikliklere yol açtığı ifade edildi.

#6
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Yazıda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluk süreçlerine atıf yapılırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması da eleştirildi.

#7
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı sürecine dikkat çekilerek, bunun siyasi rekabet açısından kritik olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar da analizde yer buldu.

#8
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Makale, AK Parti döneminde ekonomik ve sosyal güç dengelerinin değiştiğini, “Anadolu Kaplanları” olarak adlandırılan muhafazakâr sanayi çevrelerinin yükselişini Türkiye’nin yeni orta sınıf yapısının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

#9
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Başörtüsü yasağının kaldırılması ve muhafazakâr kesimin kamu hayatındaki görünürlüğünün artması da dönüşümün önemli adımları arasında gösterildi.

#10
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Analizde, kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün anket sonuçlarına da yer verildi. Gençlerin önemli bir bölümünün yurt dışında yaşama isteği taşıdığı, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının yaygın olduğu belirtildi.

#11
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Türkiye’de borçluluk oranlarının arttığı ve icra dosyalarının yükseldiği de vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.

#12
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına atıf yapıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’un “Türkiye’nin sorunu din değil, demokrasi” ifadesi de makalede yer aldı.

#13
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Robert Ellis’in analizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yirmi yılı aşan iktidarını altyapı yatırımları ve savunma sanayii atılımlarıyla birlikte demokratik standartlar, ekonomi politikaları ve toplumsal beklentiler üzerinden tartışmaya açıyor.

#14
Foto - CIA'ya yakın siteden alçaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Yazı, Türkiye’nin önümüzdeki seçim sürecinde ekonomik dengeler ve siyasal rekabet ekseninde kritik bir döneme girdiği değerlendirmesiyle son buluyor. Haber Kaynağı: The National Interest - Robert Ellis

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
