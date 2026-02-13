  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar Türkiye'yi programdan çıkardıktan sonra başlarına gelmeyen kalmadı! F-35'te radar depremi CHP'li başkandan silahlı tehdit 'Bazı bilgiler aldık' deyip sokağa indiler! McDonald's'a tepki büyüyor Çin'den tarihi itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık, orada müşteri kazanmamız artık zor Montella bile bu kurayı beklemiyordu: İlginç bir grup Şaban Sevinç'ten Akit Tv'de bomba itiraf: O zamanki düşüncemin yanlış olduğunu düşünüyorum Kaan ve Gökbey'in ardından bir olay hamle daha! Suudi Arabistan o isme Türkiye yetkisi verildi Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 5 aylık amansız takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Türkiye'nin son dönemde askeri olarak desteklediği Somali'de hareketli günler yaşanıyor. Mısır ordusu ülke topraklarına giriş yaptı.

#1
Foto - Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Mısır Başkomutanı ve Savunma Bakanı General Abdulmecid Sakr, Mısır ordusunun Somali'de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'na (AUSSOM) katılımını kutlamak üzere düzenlenen törene katıldı.

#2
Foto - Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Yapılan resmi açıklamada "Mısır ordusunun katılımının Kahire'nin Somali'nin birlik ve toprak bütünlüğünü destekleme, Mogadişu'nun ulusal kontrolü genişletme ve terörle mücadele çabalarını destekleme ve Mısır'ın Afrika genelinde barış ve güvenliği destekleme konusundaki daha geniş rolünü pekiştirme konusundaki kararlılığını gösterdiği" belirtildi.

#3
Foto - Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Törene ayrıca Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife de katıldı. Mısırlı bir askeri sözcü konuşlandırmayı, "Mısır'ın uluslararası barış ve güvenlik çabalarına aktif olarak katkıda bulunma konusundaki uzun süredir devam eden pozisyonunu teyit etmek" olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Mısır'ın Somali'ye BAE Caiman ve RG-33L zırhlı araçlarının yanı sıra NIMR Ajban 420 zırhlı personel taşıyıcılar da gönderdiği ifade edildi. Bölgeye gönderilen askerlerin sayısının en az 1100 olduğu kaydedildi. Konuşlandırmanın Mi-24 Hind ve Mi-17 helikopterleri ve AT-802i Air Tractor uçakları gibi hava unsurlarını da içerdiği bildirildi. Mısır'ın Ocak ayı ortalarında Somali'ye asker göndermeye başladığı belirtilmişti.

#5
Foto - Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi

Ülkeye gönderilecek Mısır askerlerinin sayısının 10 bini bulabileceği değerlendiriliyor. Somali'de ABD desteğiyle 2006 yılında başlatılan askeri işgalin ardından ülkeye farklı milletlerin katılımıyla Afrika Birliği unsurları konuşlanmaya başlandı. 2006'dan bu yana Afrika kıtasından çeşitli güçler Somali'de faaliyet gösteriyor ve Eş Şebab'a karşı savaşa katılıyor. Mısır yönetimi geçtiğimiz süreçte Mogadişu yönetimine askeri destek sağlamıştı. Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23