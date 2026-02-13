Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi
Türkiye'nin son dönemde askeri olarak desteklediği Somali'de hareketli günler yaşanıyor. Mısır ordusu ülke topraklarına giriş yaptı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Mısır Başkomutanı ve Savunma Bakanı General Abdulmecid Sakr, Mısır ordusunun Somali'de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'na (AUSSOM) katılımını kutlamak üzere düzenlenen törene katıldı.
Yapılan resmi açıklamada "Mısır ordusunun katılımının Kahire'nin Somali'nin birlik ve toprak bütünlüğünü destekleme, Mogadişu'nun ulusal kontrolü genişletme ve terörle mücadele çabalarını destekleme ve Mısır'ın Afrika genelinde barış ve güvenliği destekleme konusundaki daha geniş rolünü pekiştirme konusundaki kararlılığını gösterdiği" belirtildi.
Törene ayrıca Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife de katıldı. Mısırlı bir askeri sözcü konuşlandırmayı, "Mısır'ın uluslararası barış ve güvenlik çabalarına aktif olarak katkıda bulunma konusundaki uzun süredir devam eden pozisyonunu teyit etmek" olarak nitelendirdi.
Mısır'ın Somali'ye BAE Caiman ve RG-33L zırhlı araçlarının yanı sıra NIMR Ajban 420 zırhlı personel taşıyıcılar da gönderdiği ifade edildi. Bölgeye gönderilen askerlerin sayısının en az 1100 olduğu kaydedildi. Konuşlandırmanın Mi-24 Hind ve Mi-17 helikopterleri ve AT-802i Air Tractor uçakları gibi hava unsurlarını da içerdiği bildirildi. Mısır'ın Ocak ayı ortalarında Somali'ye asker göndermeye başladığı belirtilmişti.
Ülkeye gönderilecek Mısır askerlerinin sayısının 10 bini bulabileceği değerlendiriliyor. Somali'de ABD desteğiyle 2006 yılında başlatılan askeri işgalin ardından ülkeye farklı milletlerin katılımıyla Afrika Birliği unsurları konuşlanmaya başlandı. 2006'dan bu yana Afrika kıtasından çeşitli güçler Somali'de faaliyet gösteriyor ve Eş Şebab'a karşı savaşa katılıyor. Mısır yönetimi geçtiğimiz süreçte Mogadişu yönetimine askeri destek sağlamıştı. Kaynak: Mepa News
