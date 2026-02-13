  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı Yeşil enerjiyi terk ediyorlar! Nükleer yükseliş başladı Arap ülkesinden beklenmedik 'Türk elması' kararı! Kaldırıyorlar Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar Türkiye'yi programdan çıkardıktan sonra başlarına gelmeyen kalmadı! F-35'te radar depremi CHP'li başkandan silahlı tehdit 'Bazı bilgiler aldık' deyip sokağa indiler! McDonald's'a tepki büyüyor Çin'den tarihi itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık, orada müşteri kazanmamız artık zor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler genişliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani aldıkları kritik kararı kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

#2
Foto - Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı

Dışişleri Bakanı Şeybani, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılının, "yeni Suriye dış temsilcilikleri ve bunların dünya genelindeki kurumsal yapılanmaları yılı" olacağını belirtti.

#3
Foto - Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı

Dışişleri Bakanlığının, diplomatik misyonların etkinleştirilmesine yönelik değerlendirme, idari reform ve nitelikli kadroların kazanımını esas alan kapsamlı bir plan benimsediğini ifade eden Şeybani, bu doğrultuda Gaziantep ile Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

#4
Foto - Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı

Şeybani, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin onuru ve onlara sunulan hizmetlerin ulusal egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23