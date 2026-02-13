Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar
Son dönemde Türkiye ile birçok alanda savunma anlaşması yapan Suudi Arabistan, Türk yapımı AKYA Torpido yerine başka ülkeyle anlaşma sağladı.
Son dönemde Türkiye ile birçok alanda savunma anlaşması yapan Suudi Arabistan, Türk yapımı AKYA Torpido yerine başka ülkeyle anlaşma sağladı.
İtalya merkezli Fincantieri, iştiraki WASS Submarine Systems aracılığıyla Suudi Arabistan ile toplam 200 milyon euro tutarında MU-90 Impact hafif torpido tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını açıkladı…
Anlaşma kapsamında teslimatların 2029–2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
MU-90 Impact, 323,7 mm çapında, 304 kilogram ağırlığında ve 2,85 metre uzunluğunda hafif sınıf bir torpido olarak öne çıkıyor. Sistem; 32,7 kilogramlık harp başlığı, elektrik motoru ve aktif/pasif akustik güdüm sistemiyle donatılmış durumda.
Suüstü harp gemilerinin yanı sıra deniz karakol uçakları ve helikopterler gibi hava platformlarından da atılabilen MU-90, çoklu platform entegrasyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
Torpido azami 50 knot (92,6 km/s) sürate ulaşabiliyor ve bu hızda yaklaşık 10 kilometre menzil sunuyor. Daha düşük hız profili olan 29 knot’ta (53,7 km/s) ise menzili yaklaşık 23 kilometreye kadar çıkabiliyor.
1.000 metrenin üzerindeki derinliklerde görev yapabilme kapasitesine sahip olan MU-90, özellikle modern denizaltı tehditlerine karşı geliştirilmiş yüksek performanslı bir hafif torpido sistemi olarak değerlendiriliyor.
KAYNAK: ULUSAVUNMA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23