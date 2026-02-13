  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar Türkiye'yi programdan çıkardıktan sonra başlarına gelmeyen kalmadı! F-35'te radar depremi CHP'li başkandan silahlı tehdit 'Bazı bilgiler aldık' deyip sokağa indiler! McDonald's'a tepki büyüyor Çin'den tarihi itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık, orada müşteri kazanmamız artık zor Montella bile bu kurayı beklemiyordu: İlginç bir grup Şaban Sevinç'ten Akit Tv'de bomba itiraf: O zamanki düşüncemin yanlış olduğunu düşünüyorum Kaan ve Gökbey'in ardından bir olay hamle daha! Suudi Arabistan o isme Türkiye yetkisi verildi Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 5 aylık amansız takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

Son dönemde Türkiye ile birçok alanda savunma anlaşması yapan Suudi Arabistan, Türk yapımı AKYA Torpido yerine başka ülkeyle anlaşma sağladı.

#1
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

İtalya merkezli Fincantieri, iştiraki WASS Submarine Systems aracılığıyla Suudi Arabistan ile toplam 200 milyon euro tutarında MU-90 Impact hafif torpido tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını açıkladı…

#2
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

Anlaşma kapsamında teslimatların 2029–2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

MU-90 Impact, 323,7 mm çapında, 304 kilogram ağırlığında ve 2,85 metre uzunluğunda hafif sınıf bir torpido olarak öne çıkıyor. Sistem; 32,7 kilogramlık harp başlığı, elektrik motoru ve aktif/pasif akustik güdüm sistemiyle donatılmış durumda.

#4
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

Suüstü harp gemilerinin yanı sıra deniz karakol uçakları ve helikopterler gibi hava platformlarından da atılabilen MU-90, çoklu platform entegrasyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

#5
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

Torpido azami 50 knot (92,6 km/s) sürate ulaşabiliyor ve bu hızda yaklaşık 10 kilometre menzil sunuyor. Daha düşük hız profili olan 29 knot’ta (53,7 km/s) ise menzili yaklaşık 23 kilometreye kadar çıkabiliyor.

#6
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

1.000 metrenin üzerindeki derinliklerde görev yapabilme kapasitesine sahip olan MU-90, özellikle modern denizaltı tehditlerine karşı geliştirilmiş yüksek performanslı bir hafif torpido sistemi olarak değerlendiriliyor.

#7
Foto - Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar

KAYNAK: ULUSAVUNMA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23