Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı
Türkiye’de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi hükümet, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 7 senedir düzeltemediği sorunları iki haftada halletti. Mansur’un iş bilmezliğini ve parti sorunlarına odaklanmaktan şehre vakit ayırmamasını görmezden gelen muhalefet, hükümete diş bileyip çalışmaları eleştirmeye kalktı. Bazı milliyetçi partiler de söz konusu saldırılara destek çıktı. Bu kez gözler Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na çevrilmişti. Ağıralioğlu bugün düzenlediği basın toplantısıyla, Ankara’daki düzenlemelere tepki gösteren muhalefete sert sözlerle yüklendi.