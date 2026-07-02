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Siyaset
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Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Türkiye’de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi hükümet, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 7 senedir düzeltemediği sorunları iki haftada halletti. Mansur’un iş bilmezliğini ve parti sorunlarına odaklanmaktan şehre vakit ayırmamasını görmezden gelen muhalefet, hükümete diş bileyip çalışmaları eleştirmeye kalktı. Bazı milliyetçi partiler de söz konusu saldırılara destek çıktı. Bu kez gözler Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na çevrilmişti. Ağıralioğlu bugün düzenlediği basın toplantısıyla, Ankara’daki düzenlemelere tepki gösteren muhalefete sert sözlerle yüklendi.

#1
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konulara değindi. NATO Zirvesi öncesi başkentteki düzenlemelere ilişkin konuşan Ağıralioğlu, muhalefetin popülist söylemlerine tepki gösterdi ve NATO özelinde asıl dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı.

#2
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreçte güzergah üzerindeki makyajlamayı muhalefet çok mevzu etti. Ev sahibi oluyorsanız ona uygun şekilde şehrinizi, ülkenizi tanıtmaya yönelik bir çalışma var. Bunun üzerinden metafor geliştirmeyi muhalefet seviyor. O işin siyasi popülizm tarafı.

#3
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Daha mühim sorunlarımız var. NATO toplantısına ev sahipliği yapıyoruz ve sonuçlarını hassasiyetle takip etmek durumundayız. Dünyanın mühim sorunlarla yüz yüze olduğu kendi sorunlarını çözme kabiliyetini kurumların yitirdiği ve kurumların yeniden tanımlanmak zorunda olduğu bir eşiğe geldik.

#4
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Avrupa Birliği de yeniden tanımlanmak zorunda. BM’de 5 devletin veto yetkisinin dahil her şeyin yeniden konuşulmak zorunda olduğu bir döneme gidiyoruz. NATO’nun en büyük ikinci ordusunu kumanda ediyoruz. Türkiye'de kurulmak istenen bir ordu var. Daha önce terörle ilgili hassasiyetlerimiz dolayısıyla birkaç sefer ifade etmiştik, tekrarlamayı bu gündemde faydalı görüyorum.

#5
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Sınır güvenliğimizi sağlayacak, sınırımızın hemen dibinde şımartılan ve bölgemizdeki azgın hesapların maşası olacağıyla ilgili YPG terör örgütünün karşısında sınırı bekleyecek bir kolordunun, altıncı ordunun kurulmasını mecburiyet haline geldiğini düşünüyoruz. Orada varlık göstermeliyiz. Herkes bölgede bir finalde. Kıta sahanlığımızla ilgili ihlaller var. Hassasiyetimiz zirvede. Çünkü ihlaller haddi çok aşan açıklamalarla örselenir hale gelmiş. Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımız baypas edilmeye çalışılıyor. Bunlarla ilgili hassasiyet göstermemiz lazım.

#6
Foto - Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Mavi Vatan’da, Karadeniz'de gazımız var. Ciddi rezervler var. Hem de çok ciddi rezervlerimiz var. Bunların çıkarılıp piyasaya sunulabilmesi, rekabet gücümüze dönüştürülmesi uzun mesafe gerektiren gayretler istiyor. Dolayısıyla NATO'nun buradaki toplantısında kimin ne diyeceğine, kimin kurgusunun ne olduğuna, Türkiye'ye ne denileceğine, Türkiye'den ne isteneceğine, her şeye bakacağız.

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