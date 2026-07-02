Ağıralioğlu yine ters köşe yaptı! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Mavi Vatan’da, Karadeniz'de gazımız var. Ciddi rezervler var. Hem de çok ciddi rezervlerimiz var. Bunların çıkarılıp piyasaya sunulabilmesi, rekabet gücümüze dönüştürülmesi uzun mesafe gerektiren gayretler istiyor. Dolayısıyla NATO'nun buradaki toplantısında kimin ne diyeceğine, kimin kurgusunun ne olduğuna, Türkiye'ye ne denileceğine, Türkiye'den ne isteneceğine, her şeye bakacağız.