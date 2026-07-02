Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Rusya'nın ihracat vanasını kapatması durumunda Türkiye, çok kısa sürede alternatif ve çok daha pahalı kaynaklara yönelmek zorunda kalacak. Bu durum, piyasada ani bir tedarik krizini tetikleyerek motorin fiyatlarında devasa bir zammı kaçınılmaz kılabilir. Uzmanlar, lojistik ve nakliye maliyetlerinin doğrudan mazot fiyatlarına bağlı olduğunu hatırlatarak, olası bir zammın iğneden ipliğe her şeye yeni bir enflasyon dalgası olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor.