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Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

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Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kriz büyürken şok eden bir gelişme yaşandı. Moskova enerji sektöründe dengeleri sarsacak bir karara hazırlanıyor.

#1
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

GZT'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik İHA saldırıları küresel piyasalarda arz endişesi yarattı. Dünyada dengeleri değiştiren bu sıcak gelişmenin, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına ani ve yüksek oranlı bir zam olarak yansıması konuşuluyor.

#2
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Saldırılar sonucu üretim kapasitesi ciddi şekilde daralan Rusya’da mazot stokları alarm vermeye başladı. Petrol zengini ülkede baş gösteren arz sıkıntısı o kadar ciddi bir boyuta ulaştı ki, Moskova yönetimi kendi vatandaşına akaryakıt kotası uygulamak zorunda kaldı.

#3
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Rusya'daki istasyonlarda sürücüler artık bölgeye göre değişmekle birlikte 20 litreden fazla yakıt satın alamıyor. İç piyasayı korumaya çalışan Rusya'nın, dizel ihracatını tamamen ve süresiz olarak durdurması an meselesi.

#4
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Peki, Rusya'daki bu musluk kesintisi Türkiye'yi neden doğrudan ve bu kadar sert etkiliyor? Yanıt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinde gizli. Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargoların ardından Türkiye, uygun maliyetli Rus dizelinin en büyük ve ana pazarı haline gelmişti.

#5
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Resmi verilere göre Türkiye, geçen yıl ithal ettiği toplam 13,66 milyon ton mazotun tam 11,59 milyon tonunu doğrudan Rusya'dan tedarik etti. Yani Türkiye'deki dizel araçların deposuna giren her 10 litrelik ithal yakıtın neredeyse 9 litresi Rus menşeili.

#6
Foto - Rusya Türkiye'yi sarsacak kararı her an imzalayabilir: Büyük şok yaşayabiliriz

Rusya'nın ihracat vanasını kapatması durumunda Türkiye, çok kısa sürede alternatif ve çok daha pahalı kaynaklara yönelmek zorunda kalacak. Bu durum, piyasada ani bir tedarik krizini tetikleyerek motorin fiyatlarında devasa bir zammı kaçınılmaz kılabilir. Uzmanlar, lojistik ve nakliye maliyetlerinin doğrudan mazot fiyatlarına bağlı olduğunu hatırlatarak, olası bir zammın iğneden ipliğe her şeye yeni bir enflasyon dalgası olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor.

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