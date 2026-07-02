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Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Karadeniz'de gerilim devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yüzen sarayları için Türkiye talimatı geldi.

#1
Foto - Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresine hizmet verdiği iddia edilen iki dev lüks yatın rotasını Türkiye'ye çevirdiği bildirildi. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, lüks deniz araçlarının eş zamanlı hareketliliğinin ardındaki kesin neden henüz bilinmiyor.

#2
Foto - Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Karadeniz kıyılarından demir alan 71 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat, iki gün önce İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Bodrum'a doğru seyrine devam etti. Rus basınında yer alan iddialara göre, söz konusu deniz aracının genellikle Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alena Kabayeva tarafından kullanıldığı ifade ediliyor.

#3
Foto - Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Öte yandan, Baltık Denizi'nden yola çıkan 82 metrelik "Graceful" adlı diğer lüks yatın ise Avrupa kıtasını dolaştıktan sonra Türkiye sularına gireceği aktarıldı. Küresel gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre, Graceful yatının varış noktası İstanbul olarak sisteme yansıdı.

#4
Foto - Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışmaların ardından uygulanan Batı yaptırımları, Rus oligarklara ve devlet yetkililerine ait lüks deniz araçlarının güvenli liman arayışını hızlandırmıştı.

#5
Foto - Putin acil koduyla emir geçti: Yüzen saraylar Türkiye'ye doğru harekete geçti

Yaptırım kararlarına katılmayan ülkelerin suları, el konulma riski taşıyan yatlar için sığınak işlevi görüyor. Rus medyası rotanın sebebini resmi olarak belirtmese de, bu hareketliliğin söz konusu güvenli bölge arayışının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor. KAYNAK: YENİ ALANYA

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