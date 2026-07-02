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Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

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Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili, Ankara ziyareti sırasında Türkiye ile önemli bir mutabakata imza attı.

#1
Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

#2
Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasında şehircilik alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. İki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında; sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları, akıllı ve dirençli şehirler gibi alanlarda iş birliği imkanları geliştirilecek.

#3
Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Görüşmede Türkiye ile iş birliği yapmayı önemsediklerini belirten konuk Bakan Al Shueili, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde de büyük bir başarı hikayesi yazacağını dile getirdi. Deprem bölgesindeki çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade eden Bakan Al Shueili, "Deprem bölgesi çalışmalarınız bize büyük umut veriyor. Hükümetlerin nasıl yardıma koşabildiğini, Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiniz" dedi.

#4
Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Sayın Dr. Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya gelerek şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk.

#5
Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak; 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

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