Arap ülkesi çok etkilendi: Türkiye ile hemen imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasında şehircilik alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. İki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında; sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları, akıllı ve dirençli şehirler gibi alanlarda iş birliği imkanları geliştirilecek.