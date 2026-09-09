Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in günlük petrol talebinin 2026’da 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde ülke tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasıyla motorin ve benzin talebi dibe vururken, Çin'deki bu tarihi düşüş Orta Doğu'da 100 dolar sınırına dayanan Brent petrol fiyatlarının ateşini düşüren en büyük etken haline geldi.