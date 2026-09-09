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Ekonomi
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Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

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Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in günlük petrol talebinin 2026’da 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde ülke tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasıyla motorin ve benzin talebi dibe vururken, Çin'deki bu tarihi düşüş Orta Doğu'da 100 dolar sınırına dayanan Brent petrol fiyatlarının ateşini düşüren en büyük etken haline geldi.

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Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Çin’in petrol talebinin 2026’da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Beklenen gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak.

#2
Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre, Çin’in petrol talebinin 2026’da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor.

#3
Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Bu gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Düşüşte yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra elektrikli araçların hızla yaygınlaşması etkili oluyor.

#4
Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Sinopec, bu yıl benzin talebinin yüzde 8,7, motorin talebinin ise yüzde 11,4 azalmasını bekliyor. Buna karşılık jet yakıtı talebinin yüzde 1,3 artarak 41,55 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda. Çin’deki talep düşüşü, Ortadoğu’daki gerilimin Brent petrolünü 100 dolar sınırına yaklaştırdığı bir dönemde arz kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Gümrük verilerine göre, Çin’in ham petrol ithalatı da ağustosta yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı.

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Foto - Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni

Çin’in petrol tüketimi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 9 geriledi. Elektrikli araçların petrol kullanan ulaşım araçlarının yerini giderek daha fazla alması, ülkede bir çeyrekte karbon emisyonlarının yıllık bazda ilk kez düşmesine katkıda bulundu.

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