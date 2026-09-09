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O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: “Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık”

Türkiye ile Somali arasındaki derinleşen stratejik ortaklığı ve savunma iş birliğini öven Somali Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde yetişen Gorgor ve Haramcad özel birliklerinin ülkedeki terörle mücadele dinamiklerini kökten değiştirdiğini belirtti. Türkiye'nin sadece eğitim vermekle kalmayıp Somali askerlerini modern teçhizatla donattığını ifade eden Sheikhali, iki ülke arasındaki ortaklığın kalkınma ve güvenlik açısından tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini vurguladı.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Bakan Sheikhali, Somali Türkiye (SOMTR) Podcast YouTube kanalına verdiği röportajda, Türkiye-Somali ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 2011'de Somali'ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla başlayan girişimlerinin zamanla çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğüne dikkati çeken Sheikhali, "Türkiye ile kurduğu ilişki, Somali'nin son 15-16 yılda kurduğu en önemli ilişkilerden biridir. İki ülke arasındaki ortaklık kısa sürede çok uzun bir mesafe katetmiştir ve işbirliğimiz birçok alana genişlemiştir." dedi.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

İlişkilerin insani yardımla sınırlı kalmadığını söyleyen Sheikhali, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, ekonomi, adalet, savunma ve güvenlik alanlarında somut sonuçlar elde edildiğini dile getirdi. Türkiye'nin, Somali'nin toparlanma ve çatışmaların etkisinden kurtulma sürecinde ülkeye yatırım yapmasının örnek teşkil ettiğini belirten Sheikhali, "Türkiye'nin Somali'ye gelişi ve burada ortaya koyduğu girişimleri her iki taraf açısından da başarılı görüyoruz. Bu model, Türkiye'nin başka ülkelerde de uygulayabileceği örnek bir işbirliği niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün Somali güvenlik güçlerinin ülke içinde eğitilmesine imkan sağladığını kaydeden Sheikhali, daha önce askerlerin komşu ülkelerde eğitilmesi nedeniyle çeşitli uyum ve donanım sorunları yaşandığını anlattı. Sheikhali, "TÜRKSOM, askerlerimizin yurt dışına gönderilmeden kendi ülkelerinde eğitilmesi yönündeki büyük ihtiyacımızı karşıladı. Bir askerin kendi toprağında ve kendi toplumsal yapısı içinde eğitilmesi son derece önemlidir." diye konuştu.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Türkiye'nin yalnızca eğitim vermekle kalmadığını, Somali askerlerinin donatılmasına ve kapasitelerinin geliştirilmesine de destek sağladığını aktaran Sheikhali, Türkiye tarafından eğitilen özel birliklerden Gorgor ile özel harekat birimi Haramcad'ı örnek gösterdi. Bu birliklerin terörle mücadelede güven duyulan, disiplinli ve düzenli güçler haline geldiğini belirten Sheikhali, "Bu destekten dolayı Türkiye'ye büyük bir teşekkür borçluyuz. Bunun uzun vadede Somali'ye fayda sağlayan bir çalışma olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu. Türk insani yardım kuruluşlarının Somali'nin en zor döneminde ülkeye geldiğini hatırlatan Sheikhali, bu kuruluşların güvenlik risklerine rağmen ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu ve erişimin zor olduğu bölgelere ulaştığını söyledi.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Sheikhali, "Türk kuruluşları kısa vadeli insani ihtiyaçlara cevap verdikten sonra ülkenin kalkınma sürecine geçmesine katkıda bulundu. TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) ve diğer Türk yardım kuruluşları ihtiyaç duyulan kritik dönemde önemli görevler üstlendi." dedi. Türkiye'nin insani yardımlarının yanı sıra Somalili gençlere eğitim imkanı sunduğuna dikkati çeken Sheikhali, Türkiye'de burslu eğitim alan çok sayıda gencin ülkeye dönerek kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yaptığını ifade etti.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Bu öğrencilerin iki toplum arasında kültürel yakınlaşma sağladığını kaydeden Sheikhali, Türkiye'de eğitim alan Somalili mühendislerin bugün ülkedeki yolların, köprülerin ve yüksek binaların inşasında rol oynadığını, askeri ve idari alanlarda yetişen mezunların da önemli görevler üstlendiğini aktardı. Türk şirketlerinin Somali'deki faaliyetlerinin hem yabancı hem de Somalili yatırımcıları cesaretlendirdiğini dile getiren Sheikhali, Türk Hava Yolları'nın uzun yıllardır ülkeye sefer düzenlemesini ve Türkiye'nin hastane yönetimi alanındaki çalışmalarını örnek gösterdi.

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Foto - O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: "Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık"

Somali ile Türkiye arasında yaklaşık iki yıl önce imzalanan anlaşmanın ekonomik işbirliği, savunma ve güvenlik alanlarını kapsadığını ifade eden Sheikhali, Somali açıklarında sürdürülen petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının da bu ortaklığın bir parçası olduğunu kaydetti. Sheikhali, denizlerde yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerinden üretime geçilmesinin umut edildiğini belirterek, elde edilecek kaynakların Somali'nin deniz, hava ve kara kuvvetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Yorumlar

Ğavis

Beş senede lavukların parası Türk lirası karşısında seksen kat artmış, adamların ekonomisi düzelirken bizimki yerlerde

Yüksel

yaşasın islam kardeşliği Herşey Allahın rızasını kazanmak için La galibe İllallah
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