O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: “Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık”
Türkiye ile Somali arasındaki derinleşen stratejik ortaklığı ve savunma iş birliğini öven Somali Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde yetişen Gorgor ve Haramcad özel birliklerinin ülkedeki terörle mücadele dinamiklerini kökten değiştirdiğini belirtti. Türkiye'nin sadece eğitim vermekle kalmayıp Somali askerlerini modern teçhizatla donattığını ifade eden Sheikhali, iki ülke arasındaki ortaklığın kalkınma ve güvenlik açısından tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini vurguladı.