O ülkeden Türkiye’ye tarihi teşekkür: “Türk askeri eğitimi olmasa ayakta olamazdık”

Türkiye'nin yalnızca eğitim vermekle kalmadığını, Somali askerlerinin donatılmasına ve kapasitelerinin geliştirilmesine de destek sağladığını aktaran Sheikhali, Türkiye tarafından eğitilen özel birliklerden Gorgor ile özel harekat birimi Haramcad'ı örnek gösterdi. Bu birliklerin terörle mücadelede güven duyulan, disiplinli ve düzenli güçler haline geldiğini belirten Sheikhali, "Bu destekten dolayı Türkiye'ye büyük bir teşekkür borçluyuz. Bunun uzun vadede Somali'ye fayda sağlayan bir çalışma olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu. Türk insani yardım kuruluşlarının Somali'nin en zor döneminde ülkeye geldiğini hatırlatan Sheikhali, bu kuruluşların güvenlik risklerine rağmen ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu ve erişimin zor olduğu bölgelere ulaştığını söyledi.