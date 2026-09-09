İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Ducati, Audi tarafından 2012 yılında satın alınmıştı. Alman otomotiv devi, 2017'de markayı satma olasılığını da masaya yatırmış ancak Alman işçi temsilcilerinin muhalefeti üzerine bu süreç yarıda kesilmişti. O tarihten bu yana Ducati, motosiklet sporlarının en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Marka, 2020'den bu yana art arda altı kez MotoGP takımlar şampiyonluğunu kazandı. Ducati'nin yılda yaklaşık 50 bin adet motosiklet sattığı, geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro faaliyet kârı elde ettiği kaydedildi. Ducati'nin sportif başarısına rağmen olası satışın gündeme gelmesi, Volkswagen'in küresel ölçekte ne denli kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürecin sonucunun İtalyan markanın geleceğini nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor.