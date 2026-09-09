İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean'e göre, Panigale gibi süper motosikletleriyle tanınan Bologna merkezli Ducati'nin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemeleri baz alındığında yaklaşık 1,25 milyar euro (1,5 milyar dolar) seviyesinde olabilir. Volkswagen'in bu adımı, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla sürdürdüğü küçülme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetim kurulu geçen hafta, iş ve holding portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılandırma paketini onaylamıştı. Haziran ayında da grup, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51'ini satmayı kabul etmişti.