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İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital'e devrederek Siyonistlerin 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi için füze ekipmanı üretmeye yeşil ışık yakan Volkswagen, dikkat çeken bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

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Foto - İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen grubu, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığı radikal küçülme stratejisi kapsamında efsanevi İtalyan motosiklet markası Ducati'yi elden çıkarmaya hazırlanıyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, şirketin yeniden yapılandırma paketi çerçevesinde Ducati'nin satışının masada olduğunu doğrularken, piyasa değeri 1,5 milyar doları bulan markanın olası satışı sektörü salladı. MotoGP'nin tescilli şampiyonu olan bu dev markanın yeni sahibinin kim olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Foto - İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun portföyünü gözden geçirdiğini ve bu kapsamda değerlendirilen 2 bin işletme arasında Ducati'nin de bulunduğunu açıkladı. Döllner konuya ilişkin, 'Volkswagen Grubu bünyesinde disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimi uygulamaya kararlıyız. Ducati hakkındaki görüşmemiz değerlendirme sürecinin bir parçası, ancak henüz kesin bir karar alınmadı' ifadelerini kullandı.

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Foto - İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean'e göre, Panigale gibi süper motosikletleriyle tanınan Bologna merkezli Ducati'nin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemeleri baz alındığında yaklaşık 1,25 milyar euro (1,5 milyar dolar) seviyesinde olabilir. Volkswagen'in bu adımı, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla sürdürdüğü küçülme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetim kurulu geçen hafta, iş ve holding portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılandırma paketini onaylamıştı. Haziran ayında da grup, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51'ini satmayı kabul etmişti.

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Foto - İsrail’e boyun eğen Volkswagen’den şok karar! Efsane marka apar topar satılıyor

Ducati, Audi tarafından 2012 yılında satın alınmıştı. Alman otomotiv devi, 2017'de markayı satma olasılığını da masaya yatırmış ancak Alman işçi temsilcilerinin muhalefeti üzerine bu süreç yarıda kesilmişti. O tarihten bu yana Ducati, motosiklet sporlarının en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Marka, 2020'den bu yana art arda altı kez MotoGP takımlar şampiyonluğunu kazandı. Ducati'nin yılda yaklaşık 50 bin adet motosiklet sattığı, geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro faaliyet kârı elde ettiği kaydedildi. Ducati'nin sportif başarısına rağmen olası satışın gündeme gelmesi, Volkswagen'in küresel ölçekte ne denli kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürecin sonucunun İtalyan markanın geleceğini nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor.

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Yorumlar

yasin

Kim olacak tabi ki Çinliler!
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