İstihbarat deşifre etti: İHA üretim fabrikasına gizlice 46 tonluk malzeme yağdırmış

Ukrayna'nın ulaştığı gizli gümrük ve taşıma belgelerine göre Çin devlet şirketi Jilin Chemical Fiber Group, Rusya'nın Tataristan'daki Alabuga özel ekonomik bölgesine sivil gümrük koduyla tam 46 ton karbon elyaf hammaddesi sevk etti. İran tasarımı Şahit dronlarının üretildiği tesislere giden ve en az bin 300 saldırı insansız hava aracının imarı için yeterli olan bu sevkiyatın naylon ve polyester kisvesi altında gizlendiği belgelendi.