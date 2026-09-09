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Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

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Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

Fenerbahçe'de gelen ligde 2 mağlubiyet sonrası yine malum haberler servise çıktı...

#1
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

İsmail Kartal'ı daha önce göreve geldiği dönemlerden çok daha çetrefilli bir sezon bekliyor... Camianın evladı ve kriz çözücü olarak geldiği sezonlarda etrafında bir kenetlenme vardı. Bu kez Fenerbahçe düşmanı çakallar, her kötü sonuçta 'Aykut Kocaman gelseydi ne olurdu?' diyerek Kartal'ı yıpratmaya ve psikolojik olarak baskı altına almaya çalışacaklar.

#2
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

İsmail Kartal her sallandığında, Aykut Kocaman'ın gölgesi üzerinde olacak... Sosyal medyada her kötü sonucun altında aportta bekleyen çakallar ise sürekli Kartal'a saldıracak. Aslında bunun fişeğini Aziz Yıldırım, seçim döneminde kendisine sorulan "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi?" sorusuna verdiği şu cevapla ateşledi:

#3
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

"Olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden ‘Seni antrenör yapacağım’ dersem, yarın seçilemezsem ne olacak?"

#4
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

Aykut Kocaman o dönemde 1,5 ay boyunca çok ciddi bir hazırlık yaptı. Alınacak ve gidecek oyuncularla alakalı tüm raporları hazırladı. Hatta İsmail Kartal'ın Malang Sarr tercihine rağmen yönetim, daha önce anlaştığı Nathan Aké'yi getirdi. Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transferde öncelik sağ bek ve santrfor olarak belirlendi; zaten bu yaz döneminde alınan hiçbir oyuncuda Kartal'ın onayı yoktu.

#5
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

Yıldırım'ın sözleri, Kocaman’ın yaptığı 1,5 aylık hazırlıkla birleşince Kartal’ın meşruiyeti daha göreve gelmeden yıpratıldı. Kartal için her mağlubiyet ya da kötü gidişat "Aykut Kocaman gelseydi ne olurdu?" sorusuyla kıyaslanacağı için psikolojik eşik normalden çok daha düşük.

#6
Foto - Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

Sosyal medyadaki kutuplaşma ve sabırsızlık doğrudan saha içi sonuç odaklı. Kartal’ın profili (camia evladı, kriz çözücü) her ne kadar kriz anlarında sığınak olarak görülse de şampiyonluk yarışındaki tek bir hatada "yetersiz" etiketiyle hedef gösterilmeye devam edecek. Camianın muhalif kanadı, her olumsuz sonuçta Kocaman ismini ya da transferlerin Kartal tarafından istenmediği fikrini bilinçli şekilde gündeme taşıyarak huzursuzluğu tırmandıracak.

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