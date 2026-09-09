Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...

İsmail Kartal'ı daha önce göreve geldiği dönemlerden çok daha çetrefilli bir sezon bekliyor... Camianın evladı ve kriz çözücü olarak geldiği sezonlarda etrafında bir kenetlenme vardı. Bu kez Fenerbahçe düşmanı çakallar, her kötü sonuçta 'Aykut Kocaman gelseydi ne olurdu?' diyerek Kartal'ı yıpratmaya ve psikolojik olarak baskı altına almaya çalışacaklar.