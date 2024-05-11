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Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

2024-05-11 20:17:45
Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

Batman'da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan ipek böcekciliği yeniden canlandırılıyor.

#1
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde, Osmanlı Devleti'nde ticaretin önemli unsuru olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandırılıyor. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor.

#2
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Sason ilçesinde 100 aileye, yaklaşık 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldı.

#3
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

Sason'un Orta Mahallesi'nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Hanifi Yıldırım, Sason’da unutulmaya yüz tutan ata mesleklerinden ipek böceği besiciliğini yeniden canlandırmak amacıyla ilçede 100 aileye 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldığını söyledi. Koza birliği tarafından getirilen larvaları besicilere dağıttıklarını ifade eden Yıldırım, "Daha önce amcalarla da görmüştüm. Sürekli merak içindeydim.

#4
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

Nasıl beslendiğini bilmiyordum. Araştırdığımda bu işin bölgemizde yaygın olduğunu öğrendim. Bu mesleği bu bölgede tekrar canlandırmak ve unutulmaya yüz tutan bu işi bizden sonraki nesillere de aktarmak için tekrar bu işi yaygınlaştırmaya karar verdik. Destek verilmesi halinde ciddi bir kazancı olan bir meslektir" dedi.

#5
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

"Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız larvaları besicilerimize dağıtıyoruz" diyen Yıldırım, "Yumurta halinde olan larvalar daha sonra tırtıla, ardından da kozaya dönüşüyor. İlk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor. İpek böceklerinin 3 uyku evresi vardır. Bu uyku evrelerine dikkat edildiği takdirde iyi ürün elde edilebiliyor. Çok iyi bir kazancı vardır. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

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