Unutulmaya yüz tutmuştu! Geleneksel o meslek yeniden canlandırılıyor

"Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız larvaları besicilerimize dağıtıyoruz" diyen Yıldırım, "Yumurta halinde olan larvalar daha sonra tırtıla, ardından da kozaya dönüşüyor. İlk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor. İpek böceklerinin 3 uyku evresi vardır. Bu uyku evrelerine dikkat edildiği takdirde iyi ürün elde edilebiliyor. Çok iyi bir kazancı vardır. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" şeklinde konuştu.