Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

Türk savunma sanayii, dünyada sadece parmakla gösterilen ülkelerin sahip olduğu devasa bir gücü sahaya sürerek gökyüzünde oyunun kurallarını kökten değiştiriyor. ASELSAN ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen ASOJ 23-A Hava Stand-Off Jammer sistemi, düşman hava sahasına adım bile atmadan tüm radar ve haberleşme ağlarını uzaktan felç etme kabiliyetine ulaştı. Savaş uçaklarımıza ve insansız unsurlarımıza görünmez bir koruma kalkanı sağlayacak olan bu yerli ve milli platform, düşman hava savunma senaryolarını daha operasyon başlamadan tarihe gömecek.