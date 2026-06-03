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Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

Türk savunma sanayii, dünyada sadece parmakla gösterilen ülkelerin sahip olduğu devasa bir gücü sahaya sürerek gökyüzünde oyunun kurallarını kökten değiştiriyor. ASELSAN ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen ASOJ 23-A Hava Stand-Off Jammer sistemi, düşman hava sahasına adım bile atmadan tüm radar ve haberleşme ağlarını uzaktan felç etme kabiliyetine ulaştı. Savaş uçaklarımıza ve insansız unsurlarımıza görünmez bir koruma kalkanı sağlayacak olan bu yerli ve milli platform, düşman hava savunma senaryolarını daha operasyon başlamadan tarihe gömecek.

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Foto - Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

Türk savunma sanayiinin elektronik harp kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıyan ASOJ 23-A Hava Stand-Off Jammer sistemi, sahip olduğu gelişmiş elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen platform, dost unsurlara güvenli harekat alanı açmayı hedefliyor. ASOJ 23-A, yüksek irtifada uzun süre görev yapabilme yeteneği sayesinde operasyon bölgesine yaklaşmadan düşman radarlarını tespit ve analiz ederek elektronik baskılama uygulayacak.

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Foto - Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

Bu kabiliyet sayesinde savaş uçakları, insansız hava araçları ve diğer dost unsurlar, yoğun tehdit altındaki bölgelerde daha güvenli şekilde görev icra edebilecek. Sistem, özellikle SEAD/DEAD görevlerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne stratejik avantaj sağlayacak. ASOJ 23-A’nın görev sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilirken, platform entegrasyonu ve yapısal dönüşüm çalışmaları TUSAŞ tarafından yürütülüyor.

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Foto - Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

Bombardier Global 6000 platformu üzerine inşa edilen uçak, gelişmiş aktif faz dizili elektronik tarama teknolojisi, geniş frekans kapsaması ve yüksek çıkış gücüyle elektronik harp alanında oyun değiştirici bir rol üstlenecek.

#4
Foto - Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah

ASOJ 23-A’nın hizmete girmesiyle Türkiye, dünyada sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu hava tabanlı stand-off elektronik taarruz kabiliyetine ulaşmış olacak. ASOJ 23-A, düşman hava savunmasını savaş başlamadan etkisizleştirerek düşmanın hedeflediği senaryoyu yırtıp atacak.

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Yorumlar

Yüksel

sefer bizden zafer Allah’ındır cc
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