Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın
Tarım ve Orman Bakanlığı üç çay markasında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı üç çay markasında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre 1 Haziran 2026’da ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya nedeniyle eklenen çay markaları şunlar:
Dimsam Siyah çay Samsun – Tekkeköy Ayder Timya Siyah çay Samsun – Tekkeköy Çay Zamanı Siyah çay Samsun – Tekkeköy
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