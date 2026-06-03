  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? 2023’te destekliyordu, şimdi nefret kustu! Ünlü oyuncudan Kemal Kılıçdaroğlu’na şoke eden zehir zemberek sözler İlk defa açıkladı! Özgür Özel’den, gündemi sarsacak “yeni parti” itirafı Ne dolar, ne altın, ne borsa... Savaşın en büyük kazananı oldu: Yatırımını ona yapan resmen köşeyi döndü İstanbul’daki Kanye West konserine Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi: Muhafazakâr kesimin sessiz kalması vahimdir Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor Bir hafta önce Kemal Bey’in feleğini şaşırtmıştı! Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na aldığı isim ağızları açık bıraktı Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı üç çay markasında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildiğini duyurdu.

1
#1
Foto - Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

#2
Foto - Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın

Buna göre 1 Haziran 2026’da ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya nedeniyle eklenen çay markaları şunlar:

#3
Foto - Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın

Dimsam Siyah çay Samsun – Tekkeköy Ayder Timya Siyah çay Samsun – Tekkeköy Çay Zamanı Siyah çay Samsun – Tekkeköy

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Populer

CAYKUR RIZE SARI AMBALAJ SANKI IYIMI ,? ODA ICILMIYOR

Mustafa Dere

Allah belanızı versin yüz karaları. Insanların sağlığıyla oynayan 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli
Gündem

MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğ..
CHP'li isim ifşa etti: İmzacı 111 vekile rüşvet bombası
Gündem

CHP'li isim ifşa etti: İmzacı 111 vekile rüşvet bombası

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas, 111 imzayla olağanüstü kurultay isteyen CHP’li milletvekillerine ağzının payını fena v..
Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var
Gündem

Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var

İsrail terör güçleri ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi. Olayda 1 Filistinli şehit oldu, 2 masum da yaralandı.
23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı
Medya

23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı

Düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden olan Ahmet Taşgetiren, 23 günlük sessizliğin ardından Ekrem İmamoğlu destekçisi ..
Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı
Gündem

Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı

Rusya'nın Türk havayolu şirketi Air Anka'ya yönelik kısıtlama kararı büyük bir krize neden oldu. İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüş..
Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu
Ekonomi

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

Bir sigara grubunda en ucuz sigara fiyatı 105 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi. Diğer tütün ve sigara gruplarının da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23