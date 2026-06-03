Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen dünyanın en prestijli denizcilik organizasyonlarından Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı, Türk gemi inşa sanayisinin gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye'nin tam 76 dev şirketle çıkarma yaptığı fuarda, Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes liderliğinde düzenlenen özel resepsiyon Türk ve Yunan denizcilik dünyasının en güçlü aktörlerini aynı çatı altında buluşturdu. Aktif 85 tersanesiyle askeri gemilerden çevre dostu süper yatlara kadar küresel pazarı domine eden ve geçen yıl 2 milyar doları aşan ihracata imza atan Türkiye'nin bu gövde gösterisi, komşuda büyük bir hayranlık ve yankı uyandırdı.