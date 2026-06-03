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Üç çayda boya tespit edildi! Bu çay markalarını evinize bile sokmayın Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık Altın güne düşüşle başladı! Savaş başlamadan yırtıp atacak! Türk savunma sanayiinden düşmanı felç edecek gizli silah Zaman çok kısıtlı diyenler: Pazartesi sendromu nasıl geçer? Günler içinde etkisi yarı yarıya gelecek Bu manzarayı görmek isteyenler bölgeye akın ediyor! Avatar’ın yüzen dağları gerçek çıktı Türkçenin sesi Konya’da sahneye taşındı! Bin Nefes Bir Ses Festivali başladı Mutlaka bu yöntemi deneyin! Kabak çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor
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Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık
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Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen dünyanın en prestijli denizcilik organizasyonlarından Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı, Türk gemi inşa sanayisinin gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye'nin tam 76 dev şirketle çıkarma yaptığı fuarda, Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes liderliğinde düzenlenen özel resepsiyon Türk ve Yunan denizcilik dünyasının en güçlü aktörlerini aynı çatı altında buluşturdu. Aktif 85 tersanesiyle askeri gemilerden çevre dostu süper yatlara kadar küresel pazarı domine eden ve geçen yıl 2 milyar doları aşan ihracata imza atan Türkiye'nin bu gövde gösterisi, komşuda büyük bir hayranlık ve yankı uyandırdı.

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Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Resepsiyonda Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri bir araya geldi. Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasında yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlayan resepsiyon, iki ülkenin denizcilik çevrelerini buluşturdu. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ile Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, iş insanları ve Atina'daki resmi kurumların temsilcilerinden oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı.

#2
Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Büyükelçi Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanında yükselen konumuna dikkati çekerek, Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasındaki işbirliği potansiyelini vurguladı. Türkiye'nin fuara 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 76 şirketle katıldığını belirten Erciyes, bu güçlü katılımın Türk denizcilik sektörünün uluslararası alandaki artan etkinliği ve rekabet gücünün somut göstergesi olduğunu ifade etti. Erciyes, Türk denizcilik sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeleri hatırlatarak, Türkiye'nin artık dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

#3
Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda önemli başarı hikayesi yazdığını belirten Erciyes, 85 aktif tersaneye sahip Türkiye'nin askeri gemilerden süper yatlara, feribotlardan çevre dostu gemilere kadar yüksek katma değerli ve uzmanlaşmış gemilerin inşasında dünya çapında yetkinlik kazandığını dile getirdi.

#4
Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Sektörün geçen yıl 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Erciyes, Türk gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte rekabet gücünü sürekli artırdığını vurguladı. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Erciyes, iki ülkenin son üç yılda görüş ayrılıkları ve çözüm bekleyen temel sorunlara rağmen diyalog ve işbirliğinin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

#5
Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in iki ülkenin halklarını, ekonomilerini ve geleceklerini birbirine bağlayan ortak alanlar olduğunu vurgulayan Erciyes, deniz taşımacılığı, gemi inşa, limancılık ve lojistik gibi alanlarda geliştirilecek işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

#6
Foto - Ege’nin karşı kıyısında büyük şok! 85 tersane ve milyar dolarlık ihracatla Yunanistan’ı zangır zangır salladık

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