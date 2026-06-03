İstanbul’daki Kanye West konserine Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi: Muhafazakâr kesimin sessiz kalması vahimdir

Konsere katılan gençlerin sayısına ve içerikteki mesajlara dikkat çeken Oktay Saral, organizasyonun büyüklüğünün ve sahnede yaşananların ciddiyetle analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Saral, "118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir. ‘I am a God’ sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur" dedi.