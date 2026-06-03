İstanbul’daki Kanye West konserine Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi: Muhafazakâr kesimin sessiz kalması vahimdir
İstanbul'da 118 bin kişiye konser vererek kendi kariyer rekorunu kıran dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in dev organizasyonu, Ankara'nın da gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserin sıradan bir müzik etkinliği olarak görülemeyeceğini belirterek sert eleştirilerde bulundu. Konserde inanç ve medeniyet değerlerine aykırı söylem ile karanlık sembollerin sergilendiğini savunan Saral, gençliğin küresel bir kültürel kuşatmayla karşı karşıya olduğunu ifade etti.