Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Helal olsun” dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: “Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse...”
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi.
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi.
“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse yüzlerini yıkayıp eve dönsünler” ifadelerini kullanan Sinan Akçıl, sosyal medyada tartışmaya yol açan paylaşımlara kayıtsız kalmadı.
Kutlamaların Türk kültüründe yeri olmadığını savunan ünlü isim, yaptığı manidar çıkışla kısa sürede gündem oldu.
Şarkıcı Sinan Akçıl, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) etkinliklerini hedef aldı.
Bu kutlamanın Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”
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