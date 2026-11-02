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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Helal olsun” dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: “Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse...”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi.

#1
Foto - Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse yüzlerini yıkayıp eve dönsünler” ifadelerini kullanan Sinan Akçıl, sosyal medyada tartışmaya yol açan paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

#2
Foto - Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

Kutlamaların Türk kültüründe yeri olmadığını savunan ünlü isim, yaptığı manidar çıkışla kısa sürede gündem oldu.

#3
Foto - Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

Şarkıcı Sinan Akçıl, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) etkinliklerini hedef aldı.

#4
Foto - Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

Bu kutlamanın Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

#5
Foto - Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan "Helal olsun" dedirten Cadılar Bayramı tepkisi: "Olmayan âdetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse..."

Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”

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