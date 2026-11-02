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Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

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Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Güney Korelilerin yeni nükleer santral konusunda Türkiye'ye yaptığı 'bize verin biz yapalım' teklifi masada dururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

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Foto - Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop’ta kurulması planlanan nükleer güç santrali için Güney Kore’yi önemli bir potansiyel ortak olarak gördüklerini söyledi. Güney Kore ziyareti öncesindeki değerlendirmesinde, enerji alanındaki görüşmelerin yanı sıra teknoloji ve yatırımlarda işbirliğinin genişletilmesini istedi.

#2
Foto - Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’nin kamu enerji şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Projenin teknik ve ekonomik koşullarının değerlendirilmeye devam edildiğini ifade etti.

#3
Foto - Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Nihai kararda elektrik üretim maliyeti, finansman düzenlemeleri ve Türkiye ekonomisine sağlanacak katkının dikkate alınacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülkelerle temasların da sürdüğünü kaydetti. Böylece Güney Kore ile görüşmelerin, seçeneklerin değerlendirildiği bir aşamada bulunduğuna işaret etti.

#4
Foto - Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile KEPCO, 24 Kasım 2025’te Ankara’da iki ülke liderlerinin huzurunda nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeyle saha değerlendirmesi, nükleer teknoloji, düzenleyici süreçler, lisanslama ve yerelleştirme gibi alanlarda ortak çalışma zemini oluşturulmuştu. Mutabakatın ardından yapılan temaslarda Sinop projesinin takvimi ve ticari koşulları da ele alınmıştı. KEPCO, projenin uzun süreye yayılan büyük ölçekli finansman ihtiyacına dikkat çekerek Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulamıştı. Mevcut işbirliği çerçevesi, teknik çalışmaların ilerletilmesine yönelik bir zemin oluşturuyor.

#5
Foto - Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi, yarı iletkenler, robotik ve yapay zekâyı da ortaklık fırsatları arasında saydı. Güney Koreli şirketleri Türkiye’de yatırımlarını artırmaya, ortak üretim ve teknoloji geliştirme çalışmalarını genişletmeye çağırdı. İki ülkenin ekonomik ilişkilerinde mal ticaretini kapsayan serbest ticaret düzenlemeleri 2013’ten bu yana yürürlükte bulunuyor. Yatırım ve hizmet ticareti anlaşmaları ise 2018’de uygulanmaya başladı. Güney Kore’nin elektronik, otomotiv ve makine sanayisindeki üretim gücü, teknoloji ve yatırım odaklı işbirliğinin başlıca alanlarını oluşturuyor.

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