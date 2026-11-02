Güney Kore 'Türkiye bize versin biz yapalım' diyordu: Ve Erdoğan'dan flaş açıklama geldi

Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile KEPCO, 24 Kasım 2025’te Ankara’da iki ülke liderlerinin huzurunda nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeyle saha değerlendirmesi, nükleer teknoloji, düzenleyici süreçler, lisanslama ve yerelleştirme gibi alanlarda ortak çalışma zemini oluşturulmuştu. Mutabakatın ardından yapılan temaslarda Sinop projesinin takvimi ve ticari koşulları da ele alınmıştı. KEPCO, projenin uzun süreye yayılan büyük ölçekli finansman ihtiyacına dikkat çekerek Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulamıştı. Mevcut işbirliği çerçevesi, teknik çalışmaların ilerletilmesine yönelik bir zemin oluşturuyor.