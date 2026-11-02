Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin en bilinen indirim market zincirlerinden biri olan ve 600'den fazla şubesiyle 12 bin kişiye istihdam sağlayan Poundland, derinleşen mali kriz nedeniyle iflas yönetimine geçiş için mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz yıl sembolik 1 sterline satılmasına rağmen artan borçlar, yükselen maliyetler ve dev rakiplerin baskısı karşısında tutunamayan şirket, alacaklıların yasal işlemlerine karşı geçici koruma kalkanı arıyor. Tek parça halinde kurtarılamaması durumunda şubelerinin parça parça satılacağı ve binlerce çalışanın işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bu kriz İngiltere'de sarı alarm verilmesine neden oldu.