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Ekonomi
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Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

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Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin en bilinen indirim market zincirlerinden biri olan ve 600'den fazla şubesiyle 12 bin kişiye istihdam sağlayan Poundland, derinleşen mali kriz nedeniyle iflas yönetimine geçiş için mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz yıl sembolik 1 sterline satılmasına rağmen artan borçlar, yükselen maliyetler ve dev rakiplerin baskısı karşısında tutunamayan şirket, alacaklıların yasal işlemlerine karşı geçici koruma kalkanı arıyor. Tek parça halinde kurtarılamaması durumunda şubelerinin parça parça satılacağı ve binlerce çalışanın işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bu kriz İngiltere'de sarı alarm verilmesine neden oldu.

#1
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin tanınmış indirim market zincirlerinden Poundland'de yaşanan mali kriz derinleşiyor. Geçen yıl yalnızca 1 sterline satılan 36 yıllık perakende devi, sahibi ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından iflas yönetimine geçiş için hukuki süreci başlattı. 600'ü aşkın mağazası ve yaklaşık 12 bin çalışanı bulunan zincirin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir tasfiye binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olabilir. 1990 yılında kurulan Poundland, başlangıçta mağazalarındaki ürünleri 1 sterlinlik sabit fiyatla satmasıyla İngiltere'nin en bilinen indirim marketlerinden biri haline geldi.

#2
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

Yıllar içinde yüzlerce mağazaya ulaşan şirket, artan işletme maliyetleri ve Aldi, Lidl ve B&M gibi rakiplerin yoğun rekabeti nedeniyle mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Şirketin eski sahibi Pepco Group, Poundland'i Haziran 2025'te ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers'a sembolik 1 sterlin karşılığında sattı. Satışın ardından yeniden yapılanma süreci başlatılırken çok sayıda mağaza kapatıldı. Ancak alınan önlemler şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi.

#3
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

Poundland, 29 Ekim'de İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kayyum atama niyet bildiriminde bulundu. Bu başvuru, şirkete alacaklıların yasal işlemlerine karşı 10 iş günü geçici koruma sağlıyor. Şirket yönetimi bu süre içerisinde yeni bir kurtarma anlaşması yapmayı ve faaliyetlerin devamını sağlayacak bir çözüm bulmayı hedefliyor. Poundland ise mağazalarının normal şekilde açık olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Krizin merkezinde, şirketin sahibi Gordon Brothers ile olası alıcılar arasındaki 30 milyon sterlinlik hissedar kredisi bulunuyor.

#4
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

Kuzey İrlanda merkezli Martin Property Group, Poundland'i bir bütün olarak devralarak mağazaları ve çalışanları korumayı hedefleyen bir teklif sundu. Ancak Gordon Brothers ile borcun geri ödeme koşullarında anlaşma sağlanamadı. 30 Ekim'de ortaya çıkan yeni gelişmeye göre Martin Property Group, kurtarma teklifinden vazgeçmediğini ve satın alma görüşmelerine devam etmek istediğini bildirdi. Şirketin teklifinde mevcut mağazaların ve çalışanların korunması da yer alıyor.

#5
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

Poundland'in tek parça halinde kurtarılamaması durumunda mağazaların farklı perakende zincirlerine satılması seçeneği gündemde. B&M, Aldi, Lidl, The Range ve Poundstretcher gibi şirketlerin zincirin bazı mağazalarıyla ilgilendiği belirtiliyor. Ancak mağazaların parça parça satılması halinde yüzlerce şubenin faaliyetlerine son vermesi ve binlerce çalışanın işini kaybetmesi ihtimali bulunuyor. Öte yandan The Sunday Times'ın 1 Kasım tarihli haberinde yer alan şirket içi verilere göre Poundland'in mağaza satışları, 18 Ekim'de sona eren üç haftalık dönemde yüzde 8,4 arttı.

#6
Foto - Ne yaptılarsa borç batağından bir türlü kurtulamadılar! 600 şubeli 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde

Tedarikçilere iletilen notta satışların, kâr marjlarının ve brüt kârın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Satışlardaki bu iyileşmeye rağmen şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İngiltere'de hükümet yetkilileri de süreci yakından takip ederken, yaklaşık 12 bin çalışanın istihdamının korunması için kurtarma seçeneğinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Poundland'in önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler, hem yüzlerce mağazanın hem de binlerce çalışanın geleceğini belirleyecek.

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