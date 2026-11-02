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'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

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'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

Önemli ihracat rakamlarına ulaşan ünlü tekstil firmasıyla illgili flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, konkordato talebini reddetti. İşte detaylar...

#1
Foto - 'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ihracat performansıyla ödüllendirilen Baggi Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret AŞ'nin konkordato talebi mahkemede döndü.

#2
Foto - 'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Baggi Tekstil'in Turgutlu şubesi hakkında yapılan konkordato tasdik talebini reddetti.

#3
Foto - 'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

Mahkeme, konkordato taleplerinin reddedilmesinin yanı sıra davacılar hakkında daha önce verilen kesin mühletin kaldırılmasına da hükmetti. Kararda, geçici ve kesin mühlet kapsamında uygulanan bütün tedbirlerin kaldırılması ve ilgili kurumlara bildirim yapılması kararlaştırıldı.

#4
Foto - 'İhracatın kralı' deniyordu: Ünlü tekstil firmasının konkordato talebi reddedildi

Hazır giyim üretimi yapan Baggi Tekstil, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından ihracat performansıyla ödüllendirilen şirketler arasında bulunuyordu. Şirket, 2022 yılı ihracat performansına göre hazırlanan İhracatın Yıldızları listesinde gümüş kategoride yer almıştı.

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