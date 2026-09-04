Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu
Süleymancıların içinde bir klik oluşturarak örgütleşen Alihan Kuriş’e yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. MASAK incelemelerinde şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edilirken, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.