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Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

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Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Süleymancıların içinde bir klik oluşturarak örgütleşen Alihan Kuriş’e yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. MASAK incelemelerinde şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edilirken, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Foto - Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Alihan Kuriş'e yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütünün finansal yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, MASAK ekiplerinin yaptığı derinlemesine mali incelemeler belirleyici oldu. İncelemeler sonucunda, şüpheli İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı olan Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

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Foto - Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Tespit edilen şüpheli işlemlerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 5 şirket hakkında resmen el koyma kararı verdi. Öte yandan soruşturmanın şüphelilerinden İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Foto - Ünlü işadamı da gözaltında! Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Soruşturma kapsamında el koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, daha önce de kamuoyunun gündemine gelen çarpıcı bir detayla hatırlanıyor. Şirketin deposunda yapılan aramalarda ele geçirilen 200 kilogram altın geniş yankı uyandırmıştı. Örgütün finansal trafiğinde kritik role sahip olduğu değerlendirilen şirketin depoları ve mali hareketleri, MASAK raporunun da merkezinde yer aldı.

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