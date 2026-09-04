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Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

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Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Son dönemde Karadeniz'deki Türk gemilerini acımasızca vuran Ukrayna, Türkiye'nin tepkisine yol açmıştı. Kiev'de şimdi füze sıkıntı baş göstermeye başladı.

#1
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

GDH Haber'de yer alan habere göre Ukrayna Hava Kuvvetlerinin F-16 filosunda ciddi hava-hava füzesi sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

#2
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

ühimmat stoklarının azalması nedeniyle bazı gündüz görevlerinde F-16'ların Rus hava tehditlerine karşı yalnızca 20 mm M61A1 Vulcan topunu kullandığı belirtiliyor. The War Zone'un haberine göre Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16'larda kullanılan AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM hava-hava füzelerinin stoklarını sınırlı şekilde kullanmak zorunda kalıyor. Ukraynalı bir üst düzey hava kuvvetleri komutanının aktardığına göre yeni füze sevkiyatlarının ülkeye girişinden uçaklara ulaştırılmasına kadar geçen süre yakından takip ediliyor ve mühimmatların bir sonraki büyük Rus hava saldırısından önce ulaşıp ulaşmayacağı kritik önem taşıyor.

#3
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Ukrayna'nın F-16'ları, Rusya'nın seyir füzeleri ve İHA saldırılarına karşı ülkenin katmanlı hava savunma yapısında aktif olarak kullanılıyor. Ancak hava-hava füzesi stoklarındaki sıkıntının, bazı gündüz görevlerinde F-16'ların hedeflere karşı yalnızca M61A1 Vulcan 20 mm döner namlulu topuyla görev yapmasına yol açtığı bildirildi. 107'nci Wing Komutanı olduğunu belirten ve “Phantom” çağrı adını kullanan Ukraynalı komutan, hava-hava füzesi sıkıntısını doğrulayarak mevcut durumun uçakların operasyonel etkinliğini doğrudan etkilediğini söyledi:

#4
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Ukrayna F-16'larının hava-hava görevlerinde başlıca AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM füzelerini kullandığı belirtiliyor. Phantom, Ukrayna'nın özellikle Rus İHA'ları ve seyir füzelerine karşı hava sahasını korumaya odaklandığını, öncelikli hedeflerin ise seyir füzeleri olduğunu ifade etti. Ukraynalı komutan, Batılı ülkelerden daha fazla AIM-9 ve AIM-120 hava-hava füzesinin yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze talep etti:

#5
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Daha fazla koruma aracına ihtiyacımız var. Patriot füzeleri ile filomuz için AIM-9 veya AIM-120 hava-hava füzelerine ihtiyacımız var.

#6
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Ukrayna, F-16 savaş uçaklarını 2024 yazından bu yana operasyonel olarak kullanıyor. Platformlar Rus İHA'ları ve seyir füzelerinin önlenmesinin yanı sıra hava-hava ve hava-yer görevlerinde de kullanılıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri daha önce F-16'ların uçak topuyla hava hedeflerini vurabildiğini de göstermişti. Mayıs 2025'te bir Ukrayna F-16 pilotunun üç hava hedefini imha ettiği ve dördüncü hedefe 20 mm topuyla angaje olduğu açıklanmıştı. F-16'ların envanterinde ayrıca düşük maliyetli hava hedeflerine karşı kullanılabilecek 70 mm lazer güdümlü APKWS II roketlerinin de bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

#7
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Hava-hava füzelerindeki sıkıntı, Ukrayna'nın daha geniş hava savunma ağı içinde yaşanan önleyici füze eksikliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Patriot sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin yoğun şekilde tüketilmesi ve yeni teslimatların sınırlı kalması, özellikle balistik füzelere karşı savunma kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor.

#8
Foto - Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

AIM-120 füzelerinin aynı zamanda NASAMS hava savunma sistemlerinde de kullanılması, mevcut stoklar üzerindeki talebi daha da artırıyor.

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