Türk gemilerini acımasızca vuruyorlardı: Türkiye'nin tepesini attıran ülkede füze bitti

Ukrayna, F-16 savaş uçaklarını 2024 yazından bu yana operasyonel olarak kullanıyor. Platformlar Rus İHA'ları ve seyir füzelerinin önlenmesinin yanı sıra hava-hava ve hava-yer görevlerinde de kullanılıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri daha önce F-16'ların uçak topuyla hava hedeflerini vurabildiğini de göstermişti. Mayıs 2025'te bir Ukrayna F-16 pilotunun üç hava hedefini imha ettiği ve dördüncü hedefe 20 mm topuyla angaje olduğu açıklanmıştı. F-16'ların envanterinde ayrıca düşük maliyetli hava hedeflerine karşı kullanılabilecek 70 mm lazer güdümlü APKWS II roketlerinin de bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.