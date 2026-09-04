Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

Davutoğlu'nun avukatının bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'Geçmişte Anayasa gereği seçilmiş başbakan veya bakan var mıydı!' başlıklı bir yazı yayımlayan Uçum, şu görüşleri paylaştı: "En son avukatanın da dile getirdiği iddiaya göre Sayın Ahmet Davutoğlu “Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” sıfatına sahipmiş. Belirtelim ki Türkiye Cumhuriyeti’nde en son Başbakanlık görevini yapan Sayın Binali Yıldırım’dır. Eğer parlamenter sistemde başbakanlar milletvekilleri olmaları sebebiyle seçilmiş sayılıyorsa Türkiye’nin “Seçilmiş Son Başbakanı” Sayın Binali Yıldırım olur. Yok bu seçilmiş sayılma genel seçimlerde en çok milletvekili alan partinin, kendisi de milletvekili olan genel başkanlarına mahsussa o zaman çok tuhaf bir durum ortaya çıkar: Genel seçimlerden hemen sonra başbakan olanlar seçilmiş sayılacak, arada başbakan olanlar sayılmayacak.