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Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

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Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen'in müvekkili için kullandığı "Seçilmiş son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" ifadesine itiraz etti. Uçum, parlamenter sistemde başbakanların halk tarafından doğrudan seçilmediğini belirterek söz konusu tanımlama için "Bu bakış son derece sorunlu ve absürttür" dedi.

#1
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan, feshedilen Gelecek Partisi Genel başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen'in müvekkili için kullandığı “Seçilmiş son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” ifadesine karşı çıktı.

#2
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

Davutoğlu'nun avukatının bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'Geçmişte Anayasa gereği seçilmiş başbakan veya bakan var mıydı!' başlıklı bir yazı yayımlayan Uçum, şu görüşleri paylaştı: "En son avukatanın da dile getirdiği iddiaya göre Sayın Ahmet Davutoğlu “Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” sıfatına sahipmiş. Belirtelim ki Türkiye Cumhuriyeti’nde en son Başbakanlık görevini yapan Sayın Binali Yıldırım’dır. Eğer parlamenter sistemde başbakanlar milletvekilleri olmaları sebebiyle seçilmiş sayılıyorsa Türkiye’nin “Seçilmiş Son Başbakanı” Sayın Binali Yıldırım olur. Yok bu seçilmiş sayılma genel seçimlerde en çok milletvekili alan partinin, kendisi de milletvekili olan genel başkanlarına mahsussa o zaman çok tuhaf bir durum ortaya çıkar: Genel seçimlerden hemen sonra başbakan olanlar seçilmiş sayılacak, arada başbakan olanlar sayılmayacak.

#3
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

Aynı mantığı bakanlar için de yürütmek mümkün. Genel seçimlerden hemen sonra bakan olanlar seçilmiş arada bakan olanlar seçilmemiş sayılacak. Hatta tuhaflık milletvekili olan ve genel seçimlerden hemen sonra bakan olanları seçilmiş saymaya, sonra bakan olanları seçilmiş saymamaya, milletvekili olmayan bakanların ise hiç bir zaman seçilmiş sayılmamasına kadar gider. Bu bakış son derece sorunlu ve absürttür.

#4
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

İşin aslı parlamenter sistemimizde ne başbakan “seçilmiş başbakan”dı. Ne de milletvekilleri “seçilmiş bakan”dı. Halk tarafından doğrudan seçilenler sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olan milletvekilleriydi. Halk başbakan veya bakan seçmezdi. Genel seçimleri kazanmak da başbakan seçilme sonucunu anayasal olarak doğurmazdı.

#5
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

1982 Anayasası’nın mülga 109’uncu maddesine göre Başbakan, Cumhurbaşkanınca milletvekilleri arasından atanırdı. Bakanlar ise Başbakan tarafından ya milletvekilleri arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından yani Meclis dışından seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanırdı. Dolayısıyla hiç bir mantıksal tutarlılığa dayanmayan, meşruiyet dayanağı olmayan ve o dönemin Anayasa hükümlerine açıkça aykırı olan deyim uygun düşerse uydurma bir sıfat üretildiği anlaşılıyor."

#6
Foto - Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı

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