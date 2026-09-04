Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ahmet Davutoğlu için kullanılan o ifade, Erdoğan’a yakın ismi resmen çıldırttı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen'in müvekkili için kullandığı "Seçilmiş son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" ifadesine itiraz etti. Uçum, parlamenter sistemde başbakanların halk tarafından doğrudan seçilmediğini belirterek söz konusu tanımlama için "Bu bakış son derece sorunlu ve absürttür" dedi.