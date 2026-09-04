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Ekonomi
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Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

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Benzin ve motorine gece yarısı “savaş” ayarı! İşte yeni fiyatlar

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrol füze gibi fırlayınca, akaryakıt fiyatları da zamlandı. İşte gece yarısı gelen büyük zammın ardından yeni fiyatlar...

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#1
Foto - Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte istasyonlardaki tabelalar gece yarısı değişti. Benzinin litresine 2,47 lira, motorine ise 7,76 lira zam yansırken, bazı kentlerde motorinin fiyatı 90 lirayı aştı. Yeni fiyatları gören sürücülerin keyfi kaçtı.

#2
Foto - Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. Benzin grubunda toplam 3,29 liralık zam ihtiyacı oluşurken, eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılandı. Böylece benzinin litre fiyatına 2,47 liralık zam yansıdı.

#3
Foto - Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

Motorinde ise çok daha yüksek bir artış yaşandı. Litre başına 7,76 liralık zam pompaya yansırken, bazı kentlerde motorinin litre fiyatı 90 lira sınırını geçti.

#4
Foto - Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

Gece yarısıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının tabelaları da yeni fiyatlara göre güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 76,62 liraya, Ankara'da ise 77,60 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,86 liraya ulaşırken, İzmir'de 90,25 liraya çıktı. Böylece İzmir'de motorin 90 lira barajını aşmış oldu. Yeni rakamlarla karşılaşan sürücüler, güne zamlı akaryakıt fiyatlarıyla başladı.

#5
Foto - Benzin ve motorine gece yarısı "savaş" ayarı! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıttaki yükselişte uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik etkili oldu. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrol yüzde 2,5'e varan yükseliş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı 95-96 dolar seviyelerine çıktı. Son zamların ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76,62 TL, motorinin litre fiyatı 88,86 TL seviyesine yükseldi. Ankara'da benzinin litresi 77,60 TL olurken, İzmir'de motorinin litre fiyatı 90,25 TL'ye ulaştı.

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Yorumlar

Ömer

Enflasyon düşeyah, her şey çok iyi ihracat patladı çatladı . Nedir bu zam bahane hazır düşünce aynı hızla neden düşmüyor . ?
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