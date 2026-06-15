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Foto - Ünlü holdingden hükümete petrol başvurusu: İzin verin biraz daha arayalım

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Limited Şirketinin ortaklaşa elinde bulundurduğu iki adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak üzere başvurduğunu duyurdu.

#2
Foto - Ünlü holdingden hükümete petrol başvurusu: İzin verin biraz daha arayalım

Şirketlerin ortak mülkiyetindeki AR/ÇPA-HPE/K/M49-d1,d2 ile AR/ÇPA-HPE/K/M48-b2,b3 pafta numaralı petrol arama ruhsatlarının mücbir sebep kapsamında uzatılan süreleri 17.08.2026 tarihinde son buluyor.

#3
Foto - Ünlü holdingden hükümete petrol başvurusu: İzin verin biraz daha arayalım

Ortaklar, bu sürenin bitişinden itibaren geçerli olmak üzere, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6' ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ruhsatların ikişer yıl süreyle uzatılmasını talep ediyor.

#4
Foto - Ünlü holdingden hükümete petrol başvurusu: İzin verin biraz daha arayalım

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 10.06.2026 tarihinde sunulan dilekçelerle gerçekleştirilen resmi müracaatlar, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ilan edildi.

#5
Foto - Ünlü holdingden hükümete petrol başvurusu: İzin verin biraz daha arayalım

Ruhsat uzatım süreçleri MAPEG değerlendirmesinin ardından netlik kazanıyor. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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