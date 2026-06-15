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Türkiye'ye BYD ile ilgili olay uyarı: Aman uzak durun, cezayı onlara ödetecekler Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok Japonya diz çökmedi! Son dakika golüyle kurtardı Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor Herkesin Türk markası diye bildiği Banvit bakın kiminmiş: Ana firmayla ilgili şok gerçek ortaya çıktı Siyonistlerin Somali oyununu gördüler! Takipçisi olacaklar Kardeş ülke Pakistan ile askeri ittifak pekişiyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'den İslamabad'a çıkarma! Kayseri'de feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüje çarptı Öyle bir ismi bitirdi ki... Arda Güler'e dünyaca ünlü bir takım arkadaşı daha... Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para
#1
Foto - Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok

Türk vatandaşlarının Batı Trakya'daki gayrimenkul ve işletmelere yönelik artan ilgisi Yunanistan'da tartışma konusu oldu. Özellikle Meriç ve Dedeağaç çevresinde son yıllarda artan Türk yatırımları, Yunan basınında geniş yankı bulurken bazı çevreler durumu güvenlik ve jeopolitik tartışmaların merkezine taşıdı.

#2
Foto - Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok

Yunan basınında peş peşe yayımlanan haberlerde, Türk yatırımcıların sınır bölgesinde ev, arsa ve işletme satın almalarının "stratejik risk" oluşturduğu öne sürülürken, bazı yayın organları bu ilgiyi "gizli plan" ve "hibrit savaş" gibi iddialarla ilişkilendirmeye çalıştı.

#3
Foto - Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok

Ancak bölgenin en üst düzey dini isimlerinden Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Türklerin bölgedeki yatırımlarının arkasında herhangi bir "gizli plan" görmediğini belirterek, yaşanan hareketliliğin serbest piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

#4
Foto - Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok

Yunanistan'da özellikle pandemi sonrası Türk turist sayısındaki artışın ardından Dedeağaç ve çevresine yönelik yatırım ilgisi de yükseldi. Bölgedeki emlak piyasasının canlanması bazı çevrelerde endişeyle karşılanırken, Metropolit Anthimos bölge halkını farklı bir konuda uyardı. Anthimos, sınır bölgesindeki arazilerin ve mülklerin değerinin önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını belirterek, Yunan vatandaşlarının aceleyle satış yapmamaları gerektiğini ifade etti.

#5
Foto - Ünlü din adamından çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin gizli planı yok

Yunan basınındaki tartışmaların merkezinde ise Meriç bölgesinde yaşanan nüfus kaybı yer alıyor. Bölgedeki birçok köyün hızla boşaldığı, genç nüfusun büyük şehirlere göç ettiği ve bazı yerleşimlerin önümüzdeki yıllarda tamamen terk edilmesinin beklendiği belirtiliyor. Metropolit Anthimos da sorunun kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguladı. KAYNAK: STAR

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