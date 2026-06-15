Yunan basınındaki tartışmaların merkezinde ise Meriç bölgesinde yaşanan nüfus kaybı yer alıyor. Bölgedeki birçok köyün hızla boşaldığı, genç nüfusun büyük şehirlere göç ettiği ve bazı yerleşimlerin önümüzdeki yıllarda tamamen terk edilmesinin beklendiği belirtiliyor. Metropolit Anthimos da sorunun kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguladı. KAYNAK: STAR