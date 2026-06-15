Özgür Özel cephesi, yeni parti kurulması durumunda 100'e yakın vekilin kendileri ile birlikte hareket edeceğini her fırsatta öne sürüyor. Genel merkez kanadı ise bu konuda tam tersini düşünüyor. Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde en fazla 60 vekilin CHP'den ayrılabileceğini öngören partili isimler, "Onların da çoğu zaten CHP'ye sonradan katılan, CHP'yle bugüne kadar hiç alakası olmamış isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.