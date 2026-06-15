Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; İtalyan Stefano Nesti, Türkiye’ye lüksle giriş yaptı. Sahibi olduğu GoldBet’i sattıktan sonra gayrimenkul ve turizmde lüks yatırımlara odaklanan Nesti, Avusturya’da kurduğu GB Invest ile Avrupa’nın güneyinde 5 yıldızlı otellerden, Michelin yıldızlı restoranlara kadar lükse dair birçok alanda girişimlere imza attı. Bunlardan en önemlisi ise İtalya’nın en önemli iki yat markası arasında sayılan AB Yachts ve Maiora oldu.