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Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; İtalyan Stefano Nesti, Türkiye’ye lüksle giriş yaptı. Sahibi olduğu GoldBet’i sattıktan sonra gayrimenkul ve turizmde lüks yatırımlara odaklanan Nesti, Avusturya’da kurduğu GB Invest ile Avrupa’nın güneyinde 5 yıldızlı otellerden, Michelin yıldızlı restoranlara kadar lükse dair birçok alanda girişimlere imza attı. Bunlardan en önemlisi ise İtalya’nın en önemli iki yat markası arasında sayılan AB Yachts ve Maiora oldu.

#2
Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Denizdeki işini Next Yacht Group adıyla büyüten Nesti, Türkiye’ye girme kararı aldı. Bu yılın Nisan ayında grup, Balear Adaları'nda faaliyet gösteren ve lüks yatlar için satış ve yönetim hizmetleri sunan İspanyol şirketi Smart Yachting ile ortaklık kuran Next Yacht Group şimdi de YSC Yacht Sales Centre ile ortaklık yaparak Next Yacht Turkey şirketini kurdu.

#3
Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Bu ortaklık kapsamında YSC, İstanbul'da Maiora ve AB markalarının resmi distribütörü olarak faaliyet gösterecek ve aynı zamanda Next Yacht'ın Türkiye'deki resmi temsilcisi olarak satış ve yönetim, teknik destek, müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmetleri yürütecek.

#4
Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Next Yacht Group Başkan Yardımcısı Giorgio Mattei, “Uluslararası ağımızın genişlemesi, çok özel bir stratejinin parçası. Türkiye, Adriyatik, Almanya ve İspanya, hem artan talep hem de ana uluslararası yatçılık rotalarındaki merkezi konumları nedeniyle büyük ilgi gören bölgeler. Bu adım, AB Yachts ve Maiora markalarını büyütme planımızın bir parçası” dedi.

#5
Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Ürettiği ultra lüks yatlarla tanınan Maiora, kurulduğu 1975 yılından bu yana ürettiği milyon dolarlık üretimleriyle tanınıyor. Dünyaca ünlü isimlere üretim yapan Maiora, 30 ile 50 metrelik yatlar üretiyor. AB Yacht ise AB 100 yatıyla tanınıyor. Saatte 112 kilometre hız yapan bu yat, dünyanın en hızlı lüks yatlarından biri olarak tanınıyor ve “Denizlerin Ferrarisi” olarak anılıyor.

#6
Foto - Meşhur milyarder Türkiye'de sessiz sedasız kurdu: Denizlerin Ferrari'sini satacak

Türkiye’yi pazarına ekleyen Next Yacht’ın patronu Stefano Nesti, başta Floransa olmak üzere birçok İtalyan kentinde projeleri var. Grand Hotel Principe di Piemonte Viareggio’nun patronu Nesti’nin portföyünde Hotel Giada, Maito Beach Club, Orsa Maggiore plajları, Ville Selene gibi yatırımları, Villa Blanc, Tor del Sale’deki Piombino gibi lüks konut projeleri bulunuyor.

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