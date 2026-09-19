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Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

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Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

Türkiye'den uzun süredir insansız hava aracı alacağı konuşulan fakat bu alanda bir türlü resmi adım atmayan Japonya'dan flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

Sahadaki keşif, gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini yeniden şekillendirecek bir dönüşüme imza atmaya hazırlanan Japonya, İHA teknolojisi konusunda TB2 SİHA ve İsrail yapımı Heron İHA arasında bir türlü seçim yapamadı.

#2
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

Hem Türkiye'yi hem de İsrail'in tepkisinden çekinen Japonlar geçtiğimiz haftalarda ABD'den insansız hava aracı tedarikine imza atmıştı.

#3
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

Öte yandan Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

#4
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA almaya korkan Japonya'dan flaş hamle: O kentimize çıkarma yaptılar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tersanemizin tarihçesi, gemi inşa projeleri ile altyapı imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi; savunma sanayisi alanında olası iş birliği imkânlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

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