Amerikan okulları çocuklarımızı nasıl devşirdi! Mustafa Armağan perde arkasını yazdı

“Türkiye'deki feminizmin kurumsal kökleri burada aranmalı” Mustafa Armağan yazısının sonunda yabancı okulların Türkiye'nin düşünce ve toplumsal hayatındaki etkisine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Amerikan misyoner okullarındaki “birey olma”, “bağımsızlık”, “kozmopolitlik” ve misyonerlerin “sisters” anlayışı arasındaki ilişkiyi sorgulayan Armağan, şu sonuca vardı: “İşte bu sebepledir ki, Türkiye’deki feminizmin kurumsal köklerini bu yabancı okulların eğitim sisteminde aramak daha sağlıklı bir yol olacaktır.” Armağan'ın yazısı, Amerikan misyoner okullarının Osmanlı'dan itibaren yalnızca eğitim kurumları olarak mı faaliyet gösterdiği, yoksa Amerikan kültürü ve Evanjelik düşüncenin yayılmasında da rol oynayıp oynamadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.