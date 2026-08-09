Amerikan okulları çocuklarımızı nasıl devşirdi! Mustafa Armağan perde arkasını yazdı
Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan Amerikan misyoner okullarının eğitim faaliyetlerini ve toplum üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Halide Edip Adıvar’ın Amerikan Kız Koleji yıllarından 1908’de The Nation’a gönderdiği mektuba kadar dikkat çekici örnekleri sıralayan Armağan, yabancı okullar aracılığıyla gençlerin Amerikan kültürü ve Evanjelik idealler doğrultusunda yetiştirildiğini yazdı.