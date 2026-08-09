Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay
Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesi ve stratejik üstünlüğüyle dikkat çeken 4 bin kilometre menzilli Agni-4 balistik füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Doğu kıyısındaki Odisha eyaletinde bulunan Chandipur Entegre Test Sahası'ndan fırlatılan füzenin tüm uçuş yörüngesi ve motor parametreleri eksiksiz doğrulandı. Bu başarılı test, Yeni Delhi yönetiminin caydırıcılık stratejilerindeki elini güçlendirirken yerli füze teknolojisindeki gelişmişliğini bir kez daha kanıtladı.