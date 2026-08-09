  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaka mı bu? Italiano'nun Sergen Yalçın şaşkınlığı! Rafa Silva, Muci, Djalo ve Agbadou! Sivrisineklerin bazı insanları daha çok ısırmasının nedeni ortaya çıktı Bakın ekmeğini nasıl çıkarıyor! 14 yaşındaki çocuk asgari ücretin üç katını kazanıyor Yatmadan önce sigara içiyorsanız dikkat! Türkiye'nin kabusu olmuştu: Ölümcül hastalık için aşı geliyor! Hijyen kiti ve temiz içme suyu Kızılay’dan Gazze’ye 7/24 destek Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde lezzet yıldızları geçidi... Michelin Yıldızlı Şefler Kapadokya'nın lezzetlerinin peşine düştü... iPhone 18 öncesi Apple’da kritik hamle! Kullanıcıları büyük değişiklik bekliyor Bulut altından avlıyor, pist arama devri kapanıyor! Düşmanın korkulu rüyası sahaya indi: HAVELSAN’ın yeni gururu Bozbey İHA görev başında
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesi ve stratejik üstünlüğüyle dikkat çeken 4 bin kilometre menzilli Agni-4 balistik füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Doğu kıyısındaki Odisha eyaletinde bulunan Chandipur Entegre Test Sahası'ndan fırlatılan füzenin tüm uçuş yörüngesi ve motor parametreleri eksiksiz doğrulandı. Bu başarılı test, Yeni Delhi yönetiminin caydırıcılık stratejilerindeki elini güçlendirirken yerli füze teknolojisindeki gelişmişliğini bir kez daha kanıtladı.

1
#1
Foto - Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesi ve uzun menzilli stratejik üstünlüğü ile dikkat çeken orta menzilli Agni-4 balistik füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Ülkenin savunma kapasitesini pekiştiren bu önemli tatbikat, Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

#3
Foto - Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Yapılan resmî açıklamaya göre, fırlatma işlemi ülkenin doğu kıyısındaki Odisha eyaletinde bulunan stratejik öneme sahip Chandipur Entegre Test Sahası'ndan icra edildi. Test sırasında füzenin uçuş yörüngesi, güdüm sistemleri ve motor performansı gibi tüm kritik operasyonel ve teknik parametreleri eksiksiz bir şekilde test edilerek başarıyla doğrulandı.

#4
Foto - Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Karadan karaya atılmak üzere tasarlanan ve nükleer harp başlığı taşıma yeteneğine sahip olan Agni-4 balistik füzesi, yaklaşık 4 bin kilometreye ulaşabilen menziliyle bölgesel ve küresel caydırıcılık stratejilerinde Hindistan'ın elini güçlendiren kilit askeri unsurlar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Bölgesel dengeleri sarsan test başarıyla tamamlandı: 4 bin kilometre menzilli canavar füzeye onay

Uzmanlar, bu başarılı testin ülkenin yerli füze teknolojisindeki gelişmişliğini ve operasyonel hazırlık seviyesini bir kez daha kanıtladığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILDIRIM BAHADIR

YUNANİSTAN İSRAİL GKRY VE HİNDİSTAN FÜZE 4000 KM HEDEF: BELLİ...SN. ÖZGÜR ÖZEL HİNT OKYANUSUNDAKİ BALIKLAR BU TESTLERDEN ÜRKMEYEN CİNSTEN GALİBA. SESİN SOLUĞUN ÇIKMIYOR HAYIRDIR? SENİN DERDİN TÜRKİYE İLE Mİ YOKSA TIPKI BABACANIN İHA-SİHA DOKUNUŞU GİBİ...NASIL DA İYOT GİBİ AÇIĞA ÇIKTINIZ

Yikdirim bahadir

Ederin ne?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!
Gündem

Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille gelen gurbetçi çiftin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla bir çok ülkenin gündemine kazınd..
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6..
Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Dünya

Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Atlı jandarmalar görevde!
Yerel

Atlı jandarmalar görevde!

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal m..
9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!
Gündem

9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!

Yeni Parti'nin Özgür Özel'in çağrısıyla başlattığı bağış kampanyasına 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığı ve toplam 300 milyon 549 bin 594..
Şehir, Yeni Partili başkanın umurunda mı? Belediyesi Bilecik'te evi Eskişehir'de
Gündem

Şehir, Yeni Partili başkanın umurunda mı? Belediyesi Bilecik'te evi Eskişehir'de

Özgür Özel'in Yeni Parti'sine mensup Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir’de yaşadığını "Benim önceliğim kızım" diyerek s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23