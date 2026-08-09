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Ekonomi
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Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

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Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Benzine geçtiğimiz gece gelen zammın ardından pazartesi gece yarısı bir artış daha bekleniyor.

#1
Foto - Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zam beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatına dün gece yapılan 1,06 liralık artışın ardından, yeni bir zam daha gündeme geldi.

#2
Foto - Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun verdiği bilgilere göre, benzin ürün fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 liralık artış öngörülüyor. Ancak söz konusu artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıması beklenmiyor. Hesaplamalara göre 2,08 liralık ürün fiyatı artışının 1,56 liralık bölümü benzinin litre fiyatına yansıyacak.

#3
Foto - Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak. Dün gece uygulanan 1,06 TL’lik zam ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik pompa artışı birlikte hesaplandığında benzinin litre fiyatında toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak. Bu da 50 litrelik bir benzin deposunun yalnızca bu iki zam nedeniyle yaklaşık 131 TL daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

#4
Foto - Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Ürün fiyatında beklenen 2,08 TL’lik artışın 52 kuruşluk bölümünün mevcut vergi mekanizması kapsamında karşılanması, kalan 1,56 TL’nin ise doğrudan tüketiciye yansıması bekleniyor. Son dönemde uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik ve enerji piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor. Yeni artış kesinleşirse istasyonların tabelaları pazartesi gece yarısında bir kez daha değişecek.

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