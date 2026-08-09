Benzin fiyatları uçuşa geçti! İşte yeni zam tutarı ve tarihi

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak. Dün gece uygulanan 1,06 TL’lik zam ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik pompa artışı birlikte hesaplandığında benzinin litre fiyatında toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak. Bu da 50 litrelik bir benzin deposunun yalnızca bu iki zam nedeniyle yaklaşık 131 TL daha pahalıya dolması anlamına geliyor.