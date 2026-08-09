İşte şimdi ortalık fena karışacak! “AK Parti’ye geçecek” denilen Cemil Tugay’dan şok karar
CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna AK Parti ile devam edeceği ileri sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dikkat çeken bir karar aldı.
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CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna AK Parti ile devam edeceği ileri sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dikkat çeken bir karar aldı.
CHP'den ayrılan ve YENİ Parti'ye katılmayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyeleri için oluşturulan whatsapp grubunda yaşanan tartışmalardan dolayı gruptan ayrıldı.
Tugay, grubun meclis üyeleri arasında iletişim sağlamak için kurulduğunu fakat çıkan tartışmalardan dolayı bütünlüğün kalmadığını belirtti.
Tugay'ın mesajı şu şekilde: "Sevgili Arkadaşlarım Malum sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yeni partinin ülkemizin siyaseti ve geleceği açısından, sizlerin de kendi adınıza verdiğiniz kararlar açısından hayırlı olmasını diliyorum. Şunu bir kez daha söylemek isterim ki her bir arkadaşımızın verdiği karara saygım kesindir ve sonsuzdur.
Kendi görüşlerimi pek çok vesileyle ( en azından asansörde yaptığımız toplantılarda) paylaştım sizlerle. Halen aynı noktadayım.
Bu grubu sadece meclis üyeleri ile aramızda iletişim kurmak amacıyla ve herhangi bir siyasi ayrışmanın tarafı olmayacak şekilde bütünlükle koruyalım istemiştim. Ancak bugün ki duruma baktığım zaman artık görüyorum ki maalesef bu mümkün olamayacak. Açıkçası ne yazsam yanlış anlaşılır diye, ben de bir şeyler yazmaya çekinir oldum. Bu nedenlerle, bir karar verdim ve anlayışınızı rica ederek, gruptan ayrılıyorum.
Anladığım kadarı ile iki ayrı parti grubu oluşuyor süreçte. Herkese hayırlı olsun. İstenirse belki ilerde, sadece Meclis üyelerimizin üye olacağı ve sadece belediye çalışmalarını konu edeceğimiz bir ayrı WhattsApp grubu oluşturulabilir, tabi eğer ihtiyaç duyulur ve istenirse. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla."
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