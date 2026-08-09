İşte şimdi ortalık fena karışacak! “AK Parti’ye geçecek” denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Bu grubu sadece meclis üyeleri ile aramızda iletişim kurmak amacıyla ve herhangi bir siyasi ayrışmanın tarafı olmayacak şekilde bütünlükle koruyalım istemiştim. Ancak bugün ki duruma baktığım zaman artık görüyorum ki maalesef bu mümkün olamayacak. Açıkçası ne yazsam yanlış anlaşılır diye, ben de bir şeyler yazmaya çekinir oldum. Bu nedenlerle, bir karar verdim ve anlayışınızı rica ederek, gruptan ayrılıyorum.