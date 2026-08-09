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Siyaset
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İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

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İşte şimdi ortalık fena karışacak! “AK Parti’ye geçecek” denilen Cemil Tugay’dan şok karar

CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna AK Parti ile devam edeceği ileri sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dikkat çeken bir karar aldı.

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Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

CHP'den ayrılan ve YENİ Parti'ye katılmayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyeleri için oluşturulan whatsapp grubunda yaşanan tartışmalardan dolayı gruptan ayrıldı.

#2
Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Tugay, grubun meclis üyeleri arasında iletişim sağlamak için kurulduğunu fakat çıkan tartışmalardan dolayı bütünlüğün kalmadığını belirtti.

#3
Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Tugay'ın mesajı şu şekilde: "Sevgili Arkadaşlarım Malum sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yeni partinin ülkemizin siyaseti ve geleceği açısından, sizlerin de kendi adınıza verdiğiniz kararlar açısından hayırlı olmasını diliyorum. Şunu bir kez daha söylemek isterim ki her bir arkadaşımızın verdiği karara saygım kesindir ve sonsuzdur.

#4
Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Kendi görüşlerimi pek çok vesileyle ( en azından asansörde yaptığımız toplantılarda) paylaştım sizlerle. Halen aynı noktadayım.

#5
Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Bu grubu sadece meclis üyeleri ile aramızda iletişim kurmak amacıyla ve herhangi bir siyasi ayrışmanın tarafı olmayacak şekilde bütünlükle koruyalım istemiştim. Ancak bugün ki duruma baktığım zaman artık görüyorum ki maalesef bu mümkün olamayacak. Açıkçası ne yazsam yanlış anlaşılır diye, ben de bir şeyler yazmaya çekinir oldum. Bu nedenlerle, bir karar verdim ve anlayışınızı rica ederek, gruptan ayrılıyorum.

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Foto - İşte şimdi ortalık fena karışacak! "AK Parti’ye geçecek" denilen Cemil Tugay’dan şok karar

Anladığım kadarı ile iki ayrı parti grubu oluşuyor süreçte. Herkese hayırlı olsun. İstenirse belki ilerde, sadece Meclis üyelerimizin üye olacağı ve sadece belediye çalışmalarını konu edeceğimiz bir ayrı WhattsApp grubu oluşturulabilir, tabi eğer ihtiyaç duyulur ve istenirse. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla."

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Yorumlar

Vatan

Bu adam ak partiyle çalışamaz yapamaz

ata

arkadaşım hala anlamadın mı... parayla adam satın alınmış. oyu belgelenmesi istenmiş. bu parti akp değil chp. sonra adam çıkmış ben başkan olduuum demiş... bunun neresi zor. neresi anlaşılmaz... utanç verici yahu... saçmalalayalım... desen ki mv.lilği nerde garanti çözemedim, daha anlaşılır....
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