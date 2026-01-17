  • İSTANBUL
Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında bir isim daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#1
Foto - Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın hakkındaki karar açıklandı.

#2
Foto - Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı

Dün adliyede yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün yeniden adliyeye sevk edildi. Taşkın, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#3
Foto - Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

#4
Foto - Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme suçundan tutuklanmıştı.

#5
Foto - Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı vermişti.

