Türkiye'ye ilan edildi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak! İşte o liste...

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz. Siz fiilen 12 ay (360 gün) işe gidersiniz. SGK, sizin hanenize 360 + 90 = 450 gün prim işler. Bu sayede prim gününüz çok daha hızlı dolar. Daha da önemlisi; kazandığınız bu ekstra 90 gün, emeklilik yaş haddinizden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşınız 55'e kadar gerileyebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin vermektedir.