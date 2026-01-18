  • İSTANBUL
Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'

Sunucu Esra Erol'un gündüz kuşağı programında İslam şeriatına ilişkin sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

1
#1
Foto - Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'

Yayına aldığı konuğun "Şeriatın kestiği el acımaz" demesine Erol, "Şeriat burada yok, Orta Doğuda var." diyerek seyircilerin ilginç bir şekilde alkışlarını aldı.

#2
Foto - Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'

'Şeriatın kestiği el acımaz' sözünden rahatsız olan Erol'un İslam dinine laf uzatmasına yazar Yusuf Kaplan sert tepki gösterdi.

#3
Foto - Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'

Kaplan yaptığı açıklamada, "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var.

#4
Foto - Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'

Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" dedi.

Yorumlar

Cahilin dini imani olmaz! Eksiktir

.........

Mehmet

Şeriatın ne olduğunu bilmeyen kendini modern zanneden cahil. İnançlı biri misin diye sorsan inançlı insanım der ama neye nasıl inanması gerektiğini bilmeyen biri. Allah ıslah etsin.
