Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil'
Sunucu Esra Erol'un gündüz kuşağı programında İslam şeriatına ilişkin sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.
Sunucu Esra Erol'un gündüz kuşağı programında İslam şeriatına ilişkin sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.
Yayına aldığı konuğun "Şeriatın kestiği el acımaz" demesine Erol, "Şeriat burada yok, Orta Doğuda var." diyerek seyircilerin ilginç bir şekilde alkışlarını aldı.
'Şeriatın kestiği el acımaz' sözünden rahatsız olan Erol'un İslam dinine laf uzatmasına yazar Yusuf Kaplan sert tepki gösterdi.
Kaplan yaptığı açıklamada, "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var.
Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23