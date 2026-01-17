  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Gazze Yönetim Kurulu belli oldu. Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer alması soykırımcı devlette büyük paniğe neden oldu.

#1
Foto - Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek Gazze Yönetim Kurulu'nun Tel Aviv yönetimiyle istişare edilmeksizin oluşturulduğu belirtildi.

#2
Foto - Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiği belirtildi.

#3
Foto - Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun açıklamasını takdir ettiğini ve kendisinden Gazze Şeridi'ne saldırılara geri dönülmesi talimatını vermesini beklediğini belirtti.

#4
Foto - Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanmasını denetleyecek herhangi bir "yönetim kuruluna" ihtiyaç olmadığını ileri süren Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "orijinal planına uygun olarak" Hamas'ın yok edilmesi ve "gönüllü göç" olarak ifade ettiği Filistinlilerin sürgün edilmesinin teşvik edilmesini istedi. İsrail basını, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu yazdı.

#5
Foto - Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak. Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

