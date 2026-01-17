Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler

Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanmasını denetleyecek herhangi bir "yönetim kuruluna" ihtiyaç olmadığını ileri süren Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "orijinal planına uygun olarak" Hamas'ın yok edilmesi ve "gönüllü göç" olarak ifade ettiği Filistinlilerin sürgün edilmesinin teşvik edilmesini istedi. İsrail basını, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu yazdı.