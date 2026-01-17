Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

"Şu anda piyasalarda altın için 7 bin bandı konuşuluyor. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle tüm meslektaşlarımın da öngördüğü gibi rakamlar 9 bin bandını bulabilir. Altın her gün ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın altına olan güveni boşa çıkmayacaktır; altın her zaman güvenli liman" dedi.