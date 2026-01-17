  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

40 yıldır kuyumculuk yapan İsmail Alper, 6500 liraya doğru ilerleyen gram altında 2500 liralık değişimi işaret ederek önemli bir tahminde bulundu.

1
#1
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Sektörde yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle tanınan sarraf İsmail Alper, dünya piyasalarında gümüşün ciddi bir prim yaptığını ancak Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracının her zaman altın olduğunu belirtti. Altının her geçen gün küçük adımlarla değer kazandığına dikkat çeken Alper, yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

#2
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Altının Türk kültüründeki yerine değinen İsmail Alper, "Mesleğim kuyumculuk ve yaklaşık 40 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda dünya genelinde gümüşün revaçta olduğunu ve iyi prim yaptığını görüyoruz.

#3
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Ancak altın, uzun vadede her zaman değer katar. Türk halkı altını benimsemiştir; altına karşı her zaman bir sempati duyar. Vatandaşımız altın alırsa ileriye dönük mutlaka fayda sağlar" dedi.

#4
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Fiyat tahminlerini paylaşan Alper, özellikle yaz aylarına işaret ederek şunları söyledi:

#5
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

"Şu anda piyasalarda altın için 7 bin bandı konuşuluyor. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle tüm meslektaşlarımın da öngördüğü gibi rakamlar 9 bin bandını bulabilir. Altın her gün ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın altına olan güveni boşa çıkmayacaktır; altın her zaman güvenli liman" dedi.

#6
Foto - Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Gümüşteki hareketliliğe rağmen altının istikrarını koruduğunu belirten Alper, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli yatırımın kazandıracağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

