Çok az ülke üretebiliyor! Türkiye'de düğmeye basıldı

Yongatek CEO’su Ali Baran, projenin Ar-Ge sürecinin tamamlandığını ve seri üretimin 2026’da başlayacağını belirtti. Sadece Beko’nun yıllık ihtiyacının 30 milyon mikrodenetleyici olduğu; savunma, robotik ve IoT sektörleri de dahil edildiğinde bu rakamın 50 milyon adedi bulabileceği öngörülüyor. Şirket ayrıca, tasarım doğrulama aşamasını FPGA üzerinde tamamladı ve donanım testlerinde yüzde 100 başarı elde etti. Seri üretim için TSMC gibi küresel üretim ortakları değerlendiriliyor.