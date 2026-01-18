Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular
İtalya ülke sularında ilerleyen Türk gemisine baskın düzenleyip el koyma kararı aldı. Alınan kararın sebebi kamuoyu ile paylaşıldı.
İtalya, Emiroğlu Denizcilik'e ait dökme yük gemisi Hızır Reis'e, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koydu.
ANSA’nın haberine göre, İtalyan mali yetkilileri, Rusya’yı hedef alan Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle Brindisi Liman’nda, “metal yüklü” bir dökme yük gemisine el koydu.
Opinion Agency, geminin İstanbul merkezli Emiroğlu Denizcilik şirketine ait Hızır Reis olduğunu bildirirken, geminin 13 – 16 Kasım 2025 tarihleri arasında Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nda AB yaptırımlarını ihlal ederek yasaklanmış yükleme işlemleri gerçekleştirdiği iddia edildi.
İthalatçı şirket, gemi sahibi ve iki mürettebat üyesi olarak tanımlanan dört kişi, AB kısıtlayıcı önlemlerini aşmaya çalıştıkları gerekçesiyle soruşturma altında. İtalyan polisi, geminin beyan edilen belgelerinin hem kargonun menşei hem de geminin liman faaliyetleriyle ilgili “ciddi tutarsızlıklar, sahtecilikler ve değişiklikler” gösterdiğini iddia etti.
Lloyd’s S&P Global Maritime’dan alınan uydu verileri ve denizcilik kayıtları da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analizler, beyan edilen güzergah ile geminin gerçek hareketleri arasındaki tutarsızlıkları gösterdiğini ileri süren İtalyan gümrük ve mali uygulama yetkilileri, belgelerin sahte olduğunu ve önemli liman ziyaretlerinin atlandığını iddia ediyor.
