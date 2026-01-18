  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan paktı rahatsız etti! NATO tehlikeye girer diyerek ağlaştılar Çok az ülke üretebiliyor! Türkiye'de düğmeye basıldı Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular Tepki yağıyor! 'Esra Erol haddini bil' Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı ABD Türkiye'nin yanı başından kovuldu! Sürüyle askerler geri çekildi Hakan Fidan'ın ismi yetti! Çılgına döndüler Ümit Karan'ın ardından bir isim daha tutuklandı Türkiye'ye ilan edildi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak! İşte o liste...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

İtalya ülke sularında ilerleyen Türk gemisine baskın düzenleyip el koyma kararı aldı. Alınan kararın sebebi kamuoyu ile paylaşıldı.

1
#1
Foto - Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

İtalya, Emiroğlu Denizcilik'e ait dökme yük gemisi Hızır Reis'e, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koydu.

#2
Foto - Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

ANSA’nın haberine göre, İtalyan mali yetkilileri, Rusya’yı hedef alan Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle Brindisi Liman’nda, “metal yüklü” bir dökme yük gemisine el koydu.

#3
Foto - Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

Opinion Agency, geminin İstanbul merkezli Emiroğlu Denizcilik şirketine ait Hızır Reis olduğunu bildirirken, geminin 13 – 16 Kasım 2025 tarihleri arasında Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nda AB yaptırımlarını ihlal ederek yasaklanmış yükleme işlemleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

#4
Foto - Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

İthalatçı şirket, gemi sahibi ve iki mürettebat üyesi olarak tanımlanan dört kişi, AB kısıtlayıcı önlemlerini aşmaya çalıştıkları gerekçesiyle soruşturma altında. İtalyan polisi, geminin beyan edilen belgelerinin hem kargonun menşei hem de geminin liman faaliyetleriyle ilgili “ciddi tutarsızlıklar, sahtecilikler ve değişiklikler” gösterdiğini iddia etti.

#5
Foto - Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Türk gemisine baskın düzenleyip el koydular

Lloyd’s S&P Global Maritime’dan alınan uydu verileri ve denizcilik kayıtları da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analizler, beyan edilen güzergah ile geminin gerçek hareketleri arasındaki tutarsızlıkları gösterdiğini ileri süren İtalyan gümrük ve mali uygulama yetkilileri, belgelerin sahte olduğunu ve önemli liman ziyaretlerinin atlandığını iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu
Gıda

Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

İki Michelin yıldızlı Ynyshir restoranı, lüks fiyatlarına rağmen hijyen denetiminden yalnızca bir puan alırken, şef Gareth Ward sonuçları “S..
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma
Siyaset

Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23