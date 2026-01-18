  • İSTANBUL
Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Dünya çapında yaşanan gerilim ortamı ülkeleri silaha yatırım yapma konusunda teşvik ediyor. Özellikle nükleer caydırıcılık ön plana çıkıyor.

#1
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Silahlanma çılgınlığına kapılan ülkeler ordularına yatırım yapmaya devam ediyor.

#2
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Çin, denizaltı filosunu hızla büyüterek 32 aktif nükleer denizaltıya ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Pekin, Rusya’yı geçerek dünyanın ikinci büyük nükleer denizaltı gücü konumuna yükseldi. ABD ise 71 denizaltı ile hâlâ lider.

#3
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Çin, son yıllarda deniz kuvvetlerinde yürüttüğü yoğun modernizasyon çalışmalarıyla nükleer denizaltı kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Savunma uzmanlarına göre ülkenin aktif nükleer denizaltı sayısı 32’ye ulaşarak Rusya’yı geride bıraktı.

#4
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Rusya’nın filosunun 25 ila 28 denizaltı arasında olduğu tahmin edilirken, Çin’in bu alandaki yükselişi Asya-Pasifik bölgesinde stratejik dengeleri değiştiriyor.

#5
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Çin donanmasının nükleer filosu, farklı görev profillerine sahip üç ana gruptan oluşuyor:

#6
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Saldırı denizaltıları (Type 093 / 093A Shang sınıfı): Filonun belkemiğini oluşturan bu sınıftan 9 adet aktif denizaltı bulunuyor.

#7
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Seyir füzeli denizaltılar (Type 093B): Dikey fırlatma sistemine sahip bu modern platformların yaklaşık 16 gövdesi üretim ve test aşamalarında.

#8
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Balistik füze denizaltıları (Type 094 / 094A Jin sınıfı): Çin’in denizden nükleer caydırıcılığını temsil eden bu sınıftan 9 denizaltı aktif görevde ve JL-2 ile JL-3 balistik füzeleri taşıyor.

#9
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Ayrıca Çin Donanması, Type 095 nükleer saldırı denizaltısı ve Type 096 balistik füze denizaltısı programlarını da sürdürüyor. Bu yeni nesil denizaltılar, düşük akustik iz, gelişmiş sensör sistemleri ve uzun menzil yetenekleriyle dikkat çekiyor.

#10
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Çin’in ardından Rusya, üçüncü en büyük nükleer denizaltı filosuna sahip durumda. Rus filosu, Borei sınıfı balistik füze denizaltıları ile Yasen ve Yasen-M sınıfı seyir füzeli platformlardan oluşuyor.

#11
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Küresel liderliği ise 71 nükleer denizaltı ile ABD elinde bulunduruyor. ABD filosunda Virginia sınıfı hızlı saldırı denizaltıları, Ohio sınıfı balistik füze denizaltıları ve yeni nesil Columbia sınıfı gemiler bulunuyor.

#12
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Pentagon, USS Iowa’yı 2025 Nisan’da hizmete sokmayı planlarken, USS Massachusetts ve USS Idaho denizaltılarının da 2026 yılı içinde göreve başlaması bekleniyor. Ancak ABD’nin üretim hızının, Çin’in son yıllarda yakaladığı ivmeye yetişemediği vurgulanıyor.

#13
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Uzmanlara göre Çin’in nükleer denizaltı filosundaki bu büyüme, Pasifik’te güç dengesini kökten değiştirebilir.

#14
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Pekin’in denizden nükleer caydırıcılığını güçlendirmesi, hem Tayvan çevresindeki stratejik dengeyi hem de ABD’nin Hint-Pasifik stratejisini doğrudan etkiliyor.

#15
Foto - Yeni soğuk savaş dönemi! Nükleer denizaltı çılgınlığı

Savunma analistleri, Çin’in 2030’a kadar 40’tan fazla nükleer denizaltıya ulaşabileceğini öngörüyor. Haber Kaynağı: Interesting Engeering

