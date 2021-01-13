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Yaşam
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Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu!

2021-01-13 20:54:57
Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu!

Uludağ'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha karşı da etkisini arttırdı.

#1
Foto - Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı.

#2
Foto - Kısa sürede de Uludağ'ın zirvesi ile oteller bölgesi beyaza büründü.

Kısa sürede de Uludağ'ın zirvesi ile oteller bölgesi beyaza büründü.

#3
Foto - Uludağ’a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı.

Uludağ’a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı.

#4
Foto - Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistler kademeli olarak açılacak.

Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistler kademeli olarak açılacak.

#5
Foto - Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi.

Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi.

#6
Foto - Sönmez, “Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak.” dedi.

Sönmez, “Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak.” dedi.

#7
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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