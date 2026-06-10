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Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi
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Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen kritik temasların ardından iki ülke arasında lojistik ve detarihiimmiryolu sektörünü kapsayan tarihi iki mutabakat zaptı imzaladı. Projeyle birlikte Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanacak kesintisiz bir ticaret ve otoyol koridorunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Küresel lojistik zincirinin kesintisiz işlemesini stratejik bir zorunluluk olarak nitelendiren Bakan Uraloğlu, bu tarihi adımın Avrupa ve Körfez coğrafyasının refahına devasa katkı sağlayacağını vurguladı.

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Foto - Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. Uraloğlu, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüştü. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin içinden geçtiği bu hassas süreçte, ticaretin ve lojistik zincirinin kesintisiz işlemesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Bu dönemde ulaştırma sektörünün önündeki engellerin kaldırılması stratejik bir zorunluluktur" dedi.

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Foto - Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, iş birliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda; Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net bir şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu.

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Foto - Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir karayolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da vurguladı. Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışma ile geleceğe yönelik bir takvim oluşturmanın önemine de değinen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığına da değindi. Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ayrıca, yüksek hızlı tren sistemlerinde ve demiryolu araçları noktasında işbirliği vurgusu yaptı.

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Foto - Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

Görüşmenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında "Demiryolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı ile "Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ise demiryolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor.

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