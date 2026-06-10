Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen kritik temasların ardından iki ülke arasında lojistik ve detarihiimmiryolu sektörünü kapsayan tarihi iki mutabakat zaptı imzaladı. Projeyle birlikte Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanacak kesintisiz bir ticaret ve otoyol koridorunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Küresel lojistik zincirinin kesintisiz işlemesini stratejik bir zorunluluk olarak nitelendiren Bakan Uraloğlu, bu tarihi adımın Avrupa ve Körfez coğrafyasının refahına devasa katkı sağlayacağını vurguladı.