Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir karayolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da vurguladı. Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışma ile geleceğe yönelik bir takvim oluşturmanın önemine de değinen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığına da değindi. Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ayrıca, yüksek hızlı tren sistemlerinde ve demiryolu araçları noktasında işbirliği vurgusu yaptı.